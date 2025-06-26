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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna'ya kaybetti!

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#Milli Takım#Voleybol#Milletler Ligi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukraynaya kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 21:07

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasının 2. maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna'ya 3-0 kaybetti.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasının 2. maçında karşılaştığı Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu.

Milliler, 2. haftadaki 3. maçında 28 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Bulgaristan ile oynayacak.

Salon: Arena Burgas

Hakemler: Wael Kandil (Mısır) Andrea Puecher (İtalya)

Türkiye: Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Berk, Berkay (L) (Gökçen, Mert, Efe Bayram, Mirza)

Slovenya: Koval, Tupchii, Yanchuk, Semeniuk, Shchytkov, Kovalov, Boiko (L)

Setler: 11-25, 22-25, 21-25

Süre: 1 saat 15 dakika

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#Milli Takım#Voleybol#Milletler Ligi

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