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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

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#A Milli Basketbol Takımı#Basketbol#FIBA
A Milli Erkek Basketbol Takımının dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 17:34

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 27. basamağında yer aldı.

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,Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından yeni dünya sıralamasını açıkladı.

Sıralamada ilk dört sırada yer alan ülkelerin yeri değişmedi. ABD sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan ikinci, Almanya üçüncü, Fransa ise dördüncü sırada yer aldı.

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025 Elemeleri’nde İtalya ve İzlanda’ya karşı mağlubiyet alan Türkiye’nin puanı 437.4’den 430.4’e düştü ve 27’nci sıradaki yeri değişmedi.

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FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20 sıra şu şekilde:

1. ABD 840,1 puan

2. Sırbistan 761,1 puan

3. Almanya 757,3 puan

4. Fransa 753,4 puan

5. İspanya 745,7 puan

6. Kanada 744,9 puan

7. Avustralya 733,1 puan

8. Arjantin 732,5 puan

9. Letonya 716,3 puan

10. Litvanya 702,8 puan

11. Slovenya 673,1 puan

12. Brezilya 672,9 puan

13. Yunanistan 658,8 puan

14. İtalya 638,6 puan

15. Porto Riko 606,9 puan

16. Karadağ 596,6 puan

17. Polonya 582 puan

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18. Dominik Cumhuriyeti 551 puan

19. Çekya 545,9 puan

20. Finlandiya 538,6 puan

27. Türkiye 430,4 puan

 

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#A Milli Basketbol Takımı#Basketbol#FIBA

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