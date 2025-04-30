×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Erkek Basketbol Takımı#Avrupa Basketbol Şampiyonası#FIBA
A Milli Erkek Basketbol Takımının Avrupa Şampiyonası fikstürü belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 14:47

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu.

Haberin Devamı

A Grubu'nda bulunan milliler; Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile grup maçlarında karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, ilk maçında ev sahibi ülkelerden Letonya ile karşılaşacak.

Turnuvada Letonya (Riga), Finlandiya (Tampere), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (Limasol) ve Polonya'da (Katoviçe) oynanacak grup maçlarının ardından final aşaması Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek.

Gruplarında ilk 4 sırada yer alan ekipler son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Bu tur maçları 6-7 Eylül'de oynanacak.

Gözden KaçmasınCeltics ve Pacers, Doğu Konferansında yarı finaldeCeltics ve Pacers, Doğu Konferansı'nda yarı finaldeHaberi görüntüle

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçlarının programı şu şekilde:

27 Ağustos Çarşamba:

18.00 Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:

14.45 Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:

21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

14.45 Estonya-Türkiye

Haberin Devamı

3 Eylül Çarşamba:

21.15 Türkiye-Sırbistan

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Erkek Basketbol Takımı#Avrupa Basketbol Şampiyonası#FIBA

BAKMADAN GEÇME!