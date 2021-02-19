MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriA Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı!
GeriBasketbol A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı!
Abone Olgoogle-news

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda İsveç ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosundan 3 oyuncu çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli oyuncular Ege Arar, Sadık Emir Kabaca ve Yiğit Arslan'ın kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Milli takımın, hazırlıklarına aday kadroda yer alan 14 oyuncuyla devam edeceği aktarıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakibi İsveç 13 sayı ve üstü farkla yenersek...
A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın rakibi İsveç! 13 sayı ve üstü farkla yenersek...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda ay-yıldızlı takım, yarın saat 17.00'de İsveç, 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de ise Hırvatistan ile kritik müsabakalar oynayacak.

 

A Milli Erkek Basketbol Takımında 3 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi