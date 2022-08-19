A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a mağlup oldu

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OAKA Arena’da oynanan mücadeleye milliler, Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sadık Emir Kabaca ve Alperen Şengün beşiyle başladı. İlk periyodu 22-15 geride bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 43-42 yenik girdi.
İkinci yarıya etkili başlayan ay-yıldızlılar, son bölüme 69-63 önde girmesine rağmen salondan 89-80 mağlup ayrıldı.
Milli takımda Furkan Korkmaz 22, Cedi Osman 17, Alperen Şengün ile Şehmus Hazer 10'ar sayıyla oynadı. Yunanistan’da ise Kostas Antetokounmpo 19 sayı kaydetti.
Ergin Ataman'dan diskalifiye tepkisi
Başantrenör Ergin Ataman, 3. çeyreğin bitimine 4 dakika, 13 saniye kala aldığı 2. teknik faul nedeniyle diskalifiye edildi.
Hakem kararlarına itiraz nedeniyle ihraç edilen Ergin Ataman, tepki olarak Bench’i terk etmedi.
Devamında Yunanistan Milli Takımı koçu Dimitris Itoudis, Ergin Ataman'la konuşarak kendisini ikna etti.