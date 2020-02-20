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Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 20:22,Son Güncelleme:/

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda maçına hazır!

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda maçına hazır!

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı

Karşılaşmanın yapılacağı Ankara Spor Salonu’nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan ay-yıldızlılar, hücum çalışmasının ardından şut atışıyla idmanı tamamladı.

Türkiye-Hollanda mücadelesi yarın saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Basketbol Takımı, grupta 24 Şubat Pazartesi günü de İsveç'e konuk olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda maçına hazır

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