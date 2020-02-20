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Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:43,Son Güncelleme:/

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 yolunda! İlk rakip Hollanda...

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 yolunda! İlk rakip Hollanda...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Hollanda'yı ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV'den naklen yayımlanacak.

EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak.

Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak.

Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.

Hollanda, Hırvatistan ve İsveç ile D Grubu'nda yer alan milli takımın maç programı şöyle:

Yarın:
Türkiye-Hollanda

24 Şubat:
İsveç-Türkiye

26 Kasım:
Hırvatistan-Türkiye

29 Kasım:
Hollanda-Türkiye

19 Şubat 2021:
Türkiye-İsveç

22 Şubat 2021:
Türkiye-Hırvatistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 yolunda İlk rakip Hollanda...

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