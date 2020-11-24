A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosuna iki oyuncu dahil edildi

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın aday kadrosuna Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray) ve Burak Can Yıldızlı (Bahçeşehir Koleji) dahil edildi. Ay-yıldızlılarımız, İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek." ifadeleri yer aldı.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...