A Milli Basketbol Takımı kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'den kimse yok

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A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA EuroBasket Elemeleri’nde Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Başantrenör Ergin Ataman aday kadroya, Fenerbahçe Beko’nun mevcut kadrosundan hiçbir oyuncuyu çağırmadı.
Kadroda sadece Fenerbahçe’nin geçen hafta transfer edip Bayern Münih’e kiraladığı Onuralp Bitim yer aldı.
Aynı zamanda Panathinaikos’u çalıştıran Ataman, Galatasaray’ı yendikleri hazırlık maçından sonra tribünlere, sarı kırmızılı futbol takımının Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği karşılaşmaya gönderme yaparak parmaklarıyla ‘3-1’ işareti yapınca sarı lacivertlilerden sert tepki görmüştü. Fenerbahçe, Ataman olduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeyeceğini duyurmuştu.