×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

A Milli Basketbol Takımı kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'den kimse yok

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Ergin Ataman#Fenerbahçe
A Milli Basketbol Takımı kadrosu açıklandı Fenerbahçeden kimse yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 01:27

Fenerbahçe’nin, “Ergin Ataman olduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeyeceğiz” resti sonrası merak edilen soru cevabını buldu.

Haberin Devamı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA EuroBasket Elemeleri’nde Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Başantrenör Ergin Ataman aday kadroya, Fenerbahçe Beko’nun mevcut kadrosundan hiçbir oyuncuyu çağırmadı.

Kadroda sadece Fenerbahçe’nin geçen hafta transfer edip Bayern Münih’e kiraladığı Onuralp Bitim yer aldı.

Aynı zamanda Panathinaikos’u çalıştıran Ataman, Galatasaray’ı yendikleri hazırlık maçından sonra tribünlere, sarı kırmızılı futbol takımının Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği karşılaşmaya gönderme yaparak parmaklarıyla ‘3-1’ işareti yapınca sarı lacivertlilerden sert tepki görmüştü. Fenerbahçe, Ataman olduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeyeceğini duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Ergin Ataman#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!