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A Milli Basketbol Takımı 1042. maçına çıkacak

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#A Milli Basketbol Takımı#İtalya Maçı#Avrupa Şampiyonası Elemeleri
A Milli Basketbol Takımı 1042. maçına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 14:38

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Perşembe günü İtalya'yı konuk edecek ay-yıldızlı takım, 89 yıllık tarihinde yaptığı 1041 maçın 536'sını kazandı, 504'ünden mağlup ayrıldı, bir müsabakada da berabere kaldı. A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki maçlarda 39 galibiyet, 39 mağlubiyet yaşadı.

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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Perşembe günü İtalya'yı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1042. maçına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da oynayaA Milli Takım, 89 yıllık süreçte 1041 karşılaşma yaptı. Söz konusu müsabakaların 536'sını kazanan Türkiye, 504'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor. Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılaAvrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

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EN FARKLI SKORLAR

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

Ay-yıldızlı takım, 3 Temmuz 2024'te deplasmanda Fransa ile oynadığı hazırlık maçını aynı şekilde 50 sayı (96-46) farkla kaybetti.

ATAMAN YÖNETİMİNDEKİ 79. MAÇ

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yarın 79. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 78 müsabaka yaptı. Milli takım, bu karşılaşmalardan 39 galibiyet, 39 mağlubiyetle ayrıldı.

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#A Milli Basketbol Takımı#İtalya Maçı#Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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