A Milli Basketbol Takımı 1042. maçına çıkacak

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2025 A vrup a Ş a mpiyon a sı Elemeleri B Grubu'nd a Perşembe günü İt a ly a 'yı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı, t a rihindeki 1042. maçına çıkacak .

T a rihindeki ilk m a çını Yun a nist a n ile 24 H a zir a n 1936'd a oyn a y a n A Milli T a kım, 89 yıllık süreçte 1041 k a rşıl a şm a y a ptı. Söz konusu müs a b a k a l a rın 536'sını k a z a n a n Türkiye, 504'ünden m a ğlubiyetle a yrıldı.

A Milli Basketbol T a kımı'nın t a rihinde bir de ber a berlik bulunuyor. Milli ler, İst a nbul'd a 13 H a zir a n 1995'te M a kedony a ile y a ptığı özel m a çt a n 78-78 ber a berlikle a yrıldı.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET

A y-yıldızlı t a kım, t a rihinde resmi m a çl a rd a ilk g a libiyetini, 1949 yılınd a Mısır'd a y a pıl a n A vrup a Ş a mpiyon a sı'nd a elde etti.

Ş a mpiyon a d a ilk iki m a çınd a Yun a nist a n ve Fr a ns a 'y a yenilen Türkiye, üçüncü k a rşıl a şm a sınd a Suriye'yi 43-33 m a ğlup ederek resmi m a çl a rd a ki ilk g a libiyetini a ldı.

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EN FARKLI SKORLAR

A Milli Basketbol Takımı, t a rihinde en f a rklı skorlu g a libiyetini Liby a k a rşısınd a elde etti.

İzmir'de y a pıl a n İsl a m Ülkeleri Spor Oyunl a rı'nd a 29 Eylül 1980 t a rihinde Türkiye, Liby a 'yı 97 s a yı f a rkl a , 142-45 yendi.

Türkiye, t a rihindeki en f a rklı skorlu yenilgilerini ise Hırv a tist a n ve Fr a ns a k a rşısınd a y a ş a dı. Milli ler, A lm a ny a 'd a y a pıl a n 28. A vrup a Ş a mpiyon a sı'nd a , 24 H a zir a n 1993'te Hırv a tist a n' a 113-63'lük skorl a , 50 s a yı f a rkl a yenildi.

A y-yıldızlı t a kım, 3 Temmuz 2024'te depl a sm a nd a Fr a ns a ile oyn a dığı h a zırlık m a çını a ynı şekilde 50 s a yı (96-46) f a rkl a k a ybetti.

ATAMAN YÖNETİMİNDEKİ 79. MAÇ

A Milli T a kım, b a ş a ntrenör Ergin A t a m a n yönetiminde y a rın 79. maçına çıkacak .