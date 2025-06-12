×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

A Kadın Milli Basketbol Takımı, Rusya’yı yendi!

Güncelleme Tarihi:

#A Kadın Milli Basketbol Takımı#Rusya#Sporanasayfa
A Kadın Milli Basketbol Takımı, Rusya’yı yendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 00:04

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanan hazırlık maçında A Kadın Milli Basketbol Takımı, Rusya’yı 75-53’lük skorla mağlup etti.

Haberin Devamı

A Kadın Milli Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık müsabakasında Rusya’yı 75-53’lük skorla mağlup etti.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira McCovan beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 37-22 önde tamamladı.

A Kadın Milli Takımda Teaira McCovan 16 sayı - 8 ribaund, Tilbe Şenyürek 8 sayı - 5 ribaund - 4 asist - 1 top çalma - 1 blok ve Sevgi Uzun 11 sayı - 3 ribaund - 3 asist - 1 top çalma - 1 blok ile oynadı. Rusya’da ise Sofia Liulina 11 sayıyla maçı tamamladı.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam eden Millilerde Berfin Sertoğlu ve İlayda Güner kadrodan çıkarıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Kadın Milli Basketbol Takımı#Rusya#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!