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A Erkek Milli Takımımızın kamp kadrosu açıklandı! EuroBasket 2025 Elemeleri yolunda...

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#12 Dev Adam#Eurobasket 2025 Elemeleri#A Erkek Basketbol Milli Takımı
A Erkek Milli Takımımızın kamp kadrosu açıklandı EuroBasket 2025 Elemeleri yolunda...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 11:14

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın kamp kadrosu belli oldu.

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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımız çalışmalarına 24 Haziran Pazartesi günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak. 

24 Haziran – 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek kamp dönemi İstanbul'da başlayacak.

24 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da çalışmalarını gerçekleştirecek millilerimiz, 27 Haziran Perşembe günü Filipinler ile karşılaşacak.

2 Temmuz’da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa’ya gidecek Ay-yıldızlılarımız, son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’da turnuvaya katılarak çalışmalarını noktalayacak.

A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024'te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024'te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak.

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Ay-yıldızlılarımız B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak. 

Ay-yıldızlılarımızın kadrosu şu şekilde:

 

 

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#12 Dev Adam#Eurobasket 2025 Elemeleri#A Erkek Basketbol Milli Takımı

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