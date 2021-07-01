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Basketbol
Haber Giriş: 01.07.2021 - 19:22 | Son Güncelleme:

A Erkek Milli Basketbol Takımımıza iki yeni sponsorluk

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A Erkek Milli Basketbol Takımımıza iki yeni sponsorluk

“Kazanmak Kafada Başlar” mottosuyla Türk basketboluna yıllardır desteğini sürdüren Head&Shoulders, Basketbol A Erkek Milli Takımımızın “özgüven sponsoru” olmaya iki yıl daha devam edecek. Head&Shoulders yeni inovasyonu “Kepeğe Karşı Etkili Duş Jeli ve Şampuan” ürün serisi ile Milli Takımımızın duş jeli ve şampuan sponsorluğunu da üstlendi.

Türkiye’nin 1 numaralı kepek şampuanı* Head&Shoulders, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesinin sağlıklı bir toplum yaratmada kilit rol oynadığı bilinciyle ve sporda özgüven kavramını güçlendirmek amacıyla iş birliklerini sürdürüyor. A Erkek Milli Basketbol Takımımızın “özgüven sponsoru” olmaya iki yıl daha devam edecek olan Head&Shoulders aynı zamanda Milli Takımımızın şampuan ve duş jeli sponsoru da oldu.

Tek bir ürünle tepeden tırnağa temizlik sağlayan Head&Shoulders Kepeğe Karşı Etkili Duş Jeli ve Şampuan, Millilerimize duşta zaman kazandırırken, %100'e kadar kepeksiz** etkisi ile tüm karşılaşmalara özgüvenle çıkmalarını sağlayacak. Basketbol ile özdeşleşen Head&Shoulders, Türk basketboluna destek vermeye devam edecek.

A Erkek Milli Basketbol Takımımıza iki yeni sponsorluk

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