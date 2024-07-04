98 yıllık gelenek! Gazi Koşusu Resepsiyonu'na yoğun katılım...

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Bu sene koşuyla ilgili ilk etkinlik 28 Haziran Cuma akşamı Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da gerçekleştirilen ve seçkin konukların katıldığı 98. Gazi Koşusu Resepsiyonu oldu. TJK Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki geceye yarış camiasının paydaşları ile sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Geceye katılanlar arasında; Afşin Yakuboğlu ve eşi, Ahmet Özbelge, Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler, Berna Öztürk ve kızı, Gülnur Gülerce, Şeref Somtürk ve arkadaşları, Kaan Müjdeci, Ercan Kesal, Necati Demirkol ve eşi, Sadun-Meziyet Oktay ve kızları Derin, Ferhan Göktürk, Hülya Keçelioğlu, Turgut Alakuş, eşi ve arkadaşları, Emrah Karamazı, Hayrettin Haramazı, Gülper ve Engin Bekiroğulları, Melih Kura, Sadettin Atığ ve eşi, Sanem Kahraman ve Nehir Kahraman, Şeyda Kaya ve arkadaşları, Turgay Demir ve eşi.

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GELENEKSEL PASTA KESİMİ

TJK Başkanı Adalı'nın açılış konuşmasının ardından Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası konser verdi. Adalı ve yönetim kurulu üyeleri ile eski başkanlar, geleneksel Gazi Koşusu pastasını kesti. Daha sonra sahne alan sanatçı Funda Arar konuklara keyifli anlar yaşattı. Kulüp Genel Sekreteri Gülnur Gülerce gecenin anısına sanatçı Funda Arar'a çiçek takdim etti.

KONUKLARA ÖZEL İLGİ

Yarış günü, Serdar Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, tribüne çıkmadan önce 98. Gazi Kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi. TJK yöneticileri, bu sene büyük ilgi gösterilen yarış öncesi konuklarını tek tek karşıladı. At yarışçılığının en önemli yarışmasını spor, iş, sanat, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri hipodrom.com locasından izledi.

GELENEKSEL GEÇİT TÖRENİ

Gazi Koşusu öncesinde Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nin, geleneksel geçit töreni gerçekleştirildi. Koşu öncesi padok alanında "At Bin" komutunu efsane jokeylerden Kazım Yağız verdi.

KUPA EMRAH AGUN’A

Veliefendi Hipodromu’nda İngiliz taylarının 2400 metrede çim piste çıktığı 98. Gazi Koşusu’nda; Emrah Agun'un sahibi olduğu Dragon Flame, jokeyi Akın Sözen ve antrenörü Engin Bekiroğulları idaresinde zafere ulaştı. Yarış sonrası gerçekleştirilen ödül törenine Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü Murat Birol Kayim, TJK Başkanı Adalı ve yönetim kurulu ile çok sayıda davetli katıldı. Törende Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Ebubekir Gizligider, kazanan tayın sahibi Emrah Agun’a Gazi Kupası’nı takdim etti.

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ŞAPKALAR GÖZ KAMAŞTIRDI

98. Gazi Koşusu, defileyi andıran görüntülere ve şıklık yarışına da sahne oldu. Dünya yarışçılığının da simgesi olan birbirinden renkli “Şapka”lar göz kamaştırdı.

ZARAFET VE ŞIKLIK YARIŞMASI

Gün sonunda Zarafet ve Şıklık Yarışması da düzenlendi. Ece Sükan, Özlem Yılmaz Küçük ve Nurdan Mutlu'dan oluşan jüri, seçim yapmakta zorlandı. Yarışmada; Ecem Erdem, Meriç Keskin ve Mansureh Samadi’yi ödüle layık gördü.

‘ÇOCUKLARIN GAZİ’Sİ

Gün boyu hipodromu ziyaret eden yarış severler için birçok etkinlik düzenlendi. Özellikle çocuklara yönelik aktiviteler minik yarış severlerden büyük ilgi gördü. Çocuk atölyeleri, nal geri dönüşüm atölyesi, jonglör gösterisi ve sihirbaz gösterisi ile gün boyunca hipodromda keyifli dakikalar geçiren çocuklar hem Gazi Koşusu’nun keyfini çıkardı hem de güzel bir pazar günü geçirdi.

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GELENEK DEVAM EDİYOR

Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, son 40 Gazi Koşusu ’nu canlı olarak izlediğini ve en yoğun ilginin bu koşuya olduğunu belirterek “Uzun yıllardır böyle bir kalabalığa tanık olmamıştım.” dedi. Tay TV Sunucusu Esen Gök de 1927 yılında ilk yarışa katılan Atatürk ve beraberindekilerin zarif kıyafetler giydiğini bu nedenle Gazi Koşusu’nda bu geleneğin devam ettiğini söyledi.