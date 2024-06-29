98. Gazi Koşusu öncesi renkli Gazi Resepsiyonu

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30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te gerçekleşecek 98. Gazi Koşusu öncesi gerçekleştirilen gece Mandarin Oriental Bosphorus'ta düzenlendi. Gazi Koşusu Resepsiyonu'na Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri üyeleri yanı sıra yarış camiasının önde gelen isimleri, jokeyler, sanat ve spor dünyasının öne çıkan isimleri katıldı.

Düzenlenen gecede Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve TJK'nın eski başkanları geleneksel Gazi Koşusu pastasını kesti. Gecede konuşma yapan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Gazi Koşusu’nun 98. kez gerçekleştirileceğine vurgu yaparak her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecana tanıklık edeceklerini söyledi.

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Serdal Adalı, 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olduğunu ve Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olma sıfatını taşıdığını belirtti. Gazi Koşusu’nu “atçılığın bayramı” olarak nitelendiren Serdal Adalı, 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek bu anlamlı koşu içim hummalı bir hazırlık yaptıklarını belirtti. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Adalı, Gazi Koşusu’nda yarışacak atların ilgililerine ve jokeylerine başarı temennisinde bulundu.

Serdar Adalı’nın konuşmalarının ardından gecede sanatçı Funda Arar ve Enbe Orkestrası sahne aldı. Keyifli anların yaşandığı gece fotoğraf çekimleri ve başarı temennileriyle sona erdi.