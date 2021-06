95. Gazi Koşusu'nda ya rekor ya sürpriz

Spor servisi / Adil DEMİRÇUBUK - Gazi Koşusu... Cumhuriyet döneminde kesintiye uğramadan yapılan tek spor organizasyonu. İlk kez Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1927 yılında emir vererek düzenlenmesini istediği Gazi Koşusu bu yıl 95. kez gerçekleştirilecek. Bugün saat 17.15’te Velefendi Hipodromu’nda startı verilecek ve 3 yaşlı İngiliz safkanlarının hayatlarında bir defa katılabildiği yarış, 2 bin 400 metre çim pistte koşulacak.

7’de 7 mi yoksa 3’te 3 mü?

22 atın katılacağı 2 milyon 100 bin lira birincilik ikramiyesine sahip Gazi Koşusu, bir anlamda jokey Ahmet Çelik ve Kurtel ekürisinin tarih yazma yarışına sahne olacak. 95. Gazi Koşusu’nun şifreleri şöyle:

DEV YARIŞIN ŞiFRELERi

2015’te Renk, 2016’da Graystorm, 2017’de Piano Sonata, 2018’de Hep Beraber, 2019’da The Last Romance ve 2020’de de Call To Victory ile Gazi Koşusu kupasını kaldırma başarısı gösteren Ahmet Çelik, Sanem Kahraman’a ait Burgas ile de finişi ilk gören isim olursa, 7 yıl üst üste dev yarışı kazanan jokey olacak.

Diğer yandan Kurtel ekürisi bu kez Gazi Koşusu’na Real Runner adlı safkanlarıyla yine iddialı geliyor. Melis Kurtel Emin’e ait olan erkek safkan jokeyi Gökhan Kocakaya ile piste çıkacak.

KURTEL’iN HEDEFi 3’TE 3

Real Runner kazanırsa, Kurtel ekürisi de W.Giraud (1958-59-60) ve Eliyeşil (1971-72-73) ekürilerinden sonra The Last Romance ve Call To Victory adlı safkanlarının birinciliklerinin ardından, bu anlamlı kupayı 3 yıl üst üste kazanarak tarih sayfasındaki yerini alacak.

iKi AT DIŞINDA PARLAYAN YOK

Burgas ve Real Runner’in kötü koşması ya da bekleneni veremeyerek rakiplerine üstünlük sağlayamaması halinde ise ortalık adeta karışacak.

Bu durum ise otoriteler tarafından büyük sürpriz olarak gösteriliyor. İki atın beklenen performanslarının altında kalması halinde şampiyonluğa ulaşacak safkan sürpriz bir sonuca imza atacak. Çünkü Burgas ve Real Runner dışında dev yarış için ön plana çıkan bir safkan yok.

16 TV KANALI YARIŞI NAKLEN YAYIMLAYACAK

Veliefendi Hipodromu’nda saat 17.15’te başlayacak 95. Gazi Koşusu, TJK TV ile TAY TV’nin yanı sıra D-Smart 77. kanaldaki Spor Smart, Kanal D, Habertürk, Fox TV, NTV, TV100, Haber Global, TRT Spor Yıldız, beIN Sports Haber, A Spor, Sportstv, GS TV, Ulusal Kanal ve Tivibu Spor kanallarından da canlı olarak ekranlara gelecek.

