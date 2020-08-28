94. Gazi KoÅŸusu 30 AÄŸustos Pazar gÃ¼nÃ¼ koÅŸulacak

2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸampiyon tayÄ±nÄ± belirleyecek Ã§im pistteki 2400 metrelik koÅŸunun birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlendi. KoÅŸuda ikinciye 700.000 TL, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ye 350.000 TL, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ye 175.000 TL, beÅŸinci olacak safkana da 87.500 TL ikramiye Ã¶denecek. KoÅŸuyu kazanan safkanÄ±n sahibi birincilik ikramiyesinin yanÄ± sÄ±ra kayÄ±t tutarlarÄ±, taksit Ã¼cretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. SafkanÄ±n sahibi aynÄ± zamanda yetiÅŸtiricisi ise 503.125 TL'lik yetiÅŸtiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL'nin sahibi olacak.

*Ali Muhiddin HacÄ±bekirâ€™in Neriman isimli kÄ±sraÄŸÄ± tarafÄ±ndan kazanÄ±lan 1927 yÄ±lÄ±ndaki ilk Gazi KoÅŸusu ile baÅŸlayan sÃ¼reÃ§ gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar kesintisiz olarak devam etmiÅŸtir. Bu anlamlÄ± koÅŸuyu kazananlar arasÄ±nda, II. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n Olgo ve III. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Celal Bayarâ€™Ä±n Cap Gris Nez isimli safkanlarÄ± da yer almaktadÄ±r.

*Gazi KoÅŸularÄ±ndaki en iyi derece, 1996 yÄ±lÄ±nda Ã–zdemir Atmanâ€™Ä±n Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanÄ±na aittir.

*Gazi KoÅŸusu'nu en fazla kazanma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶steren ekÃ¼ri; Darling (1950), Kusun (1953), AtlÄ±han (1961), MelikÅŸah (1963), KayarlÄ± (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), BuÄŸra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), HafÄ±z (1986) ve Popular Demand (2005) olmak Ã¼zere toplam 13 kez ile EliyeÅŸil EkÃ¼risi'dir.

*MÃ¼min Ã‡Ä±lgÄ±n, Helene De Troia (1960), ApaÃ§i (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), UÄŸurtay (1985), HafÄ±z (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi KoÅŸusu'nu en fazla kazanma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶steren jokey olmuÅŸtur.

*Ahmet Ã‡elik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018) ve The Last Romance (2019) isimli safkanlar ile Gazi KoÅŸusu'nu 5 sene Ã¼st Ã¼ste kazanarak Ã¶nemli bir rekora imza atmÄ±ÅŸtÄ±r.

Veliefendi Hipodromu'nda 10 koÅŸulu program

Ä°stanbul Veliefendi Hipodromu'nda 5 Grup koÅŸunun yer aldÄ±ÄŸÄ± program ÅŸÃ¶yle oluÅŸtu:

Saat 13.30: Ä°lk koÅŸu

Saat 15.30: I. Ä°nÃ¶nÃ¼ KoÅŸusu (G3)

Saat 16.00: Anafartalar KoÅŸusu (G1)

Saat 17.15: GAZÄ° KOÅžUSU (G1)

Saat 18.00: II. Ä°nÃ¶nÃ¼ KoÅŸusu (G3)

Saat 18.30: Nene Hatun KoÅŸusu (G2)

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Gazi KoÅŸusuâ€™na Ã¶zel yayÄ±n

TÃ¼rkiye Jokey KulÃ¼bÃ¼ Televizyonu (TJK TV) her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da Gazi gÃ¼nÃ¼ne Ã¶zel canlÄ± yayÄ±n iÃ§in hazÄ±r.

Pandemi nedeniyle seyircisiz koÅŸulacak Gazi KoÅŸusu baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m yarÄ±ÅŸlarÄ±n farklÄ± aÃ§Ä±lardan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, rÃ¶portajlar, koÅŸu Ã¶ncesi ve sonrasÄ± yorum ve deÄŸerlendirmelerle, bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼n tÃ¼m detaylarÄ± ekranlarÄ±nÄ±za gelecek.

Gazi KoÅŸusu ve diÄŸer yarÄ±ÅŸlarÄ±n canlÄ± yayÄ±nÄ± iÃ§in TJK TV tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸiden oluÅŸan bir canlÄ± yayÄ±n ekibi gÃ¶revlendirildi.

DigitÃ¼rk 89. kanaldan ve DigitÃ¼rk 389. kanaldan (HD) yayÄ±nlanacak bu Ã¶zel gÃ¼nde tÃ¼m detaylar, 2'si sÃ¼per slow motion, 1'i drone, 1'i araÃ§ Ã¼stÃ¼ takip, 1'i jimmy jib olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 30 kamera ve 100 kiÅŸilik ekiple canlÄ± yayÄ±nda ekranlarÄ± baÅŸÄ±ndakilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

Gazi KoÅŸusu gÃ¼nÃ¼ yarÄ±ÅŸ programÄ±, rÃ¶portajlar, yorumlar, analizler ve o gÃ¼ne ait her ÅŸey, TJK TV ve TAY TVâ€™den canlÄ± olarak ekranlara gelecek. AyrÄ±ca 94. Gazi KoÅŸusuâ€™nu Kanal D, TRT Spor, HabertÃ¼rk, TV100, Haber Global ve A Spor kanallarÄ± da canlÄ± olarak HD kalitesinde izleyicilerine aktaracak.

Ä°nternet kullanÄ±cÄ±larÄ± ise TJK TV ve TAY TV ve YouTube kanallarÄ± Ã¼zerinden yayÄ±nlarÄ± HD olarak takip edebilecek

Herkesi ekranlarÄ± baÅŸÄ±nda bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz!