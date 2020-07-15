93 puanlı Liverpool'da hedef 100 puanı geçmek! Arsenal karşısında galibiyetlerine iddaa'da...
Gözünü Manchester City'nin 100 puanlık sezon rekoruna diken Liverpool, Anfield Road'da Arsenal'i konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!
Bu bir ilandır
- Premier Lig'in 9. sırasında yer alan Arsenal için hedef Avrupa Ligi'ne katılmak ancak son 3 maça girerken 6. sıradaki Wolves ile aralarında 5 puanlık bir fark bulunuyor. Lig sıralamasından yakalamak zor, Federasyon Kupası'nı kazanıp da hak kazanmak daha zor... Yarı finalde rakip Manchester City!
- TD Mikel Arteta'nın gözden çıkardığı Mesut Özil ve Matteo Guendouzi'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.
- Eddie Nketia cezalı. Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Mari ve Gabriel Martinelli sakat.
LIVERPOOL
- Premier Lig şampiyonu Liverpool, Manchester City'den 4 yedikten sonra kendine geldi ve önce Aston Villa'yı ardından da Brighton'ı geçmesini bildi. Ama son olarak, ligin orta sıralarındaki Burnley karşısında da 2 puan bıraktılar.
- Son 3 maça 93 puanla giriyorlar. Manchester City'nin 100 puanlık rekorunu kırmak için 3/3 yapmak zorundalar. Arsenal'den sonra sırasıyla Chelsea ve Newcastle United ile oynayacaklar.
- Joel Matip ve Jordan Henderson sezonu kapattı. James Milner ve Dejan Lovren'in durumları maç saati netlik kazanacak. Son maç yedekten giren Naby Keita ve Trent Alexander-Arnold'un ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Arsenal ligdeki son 7 iç saha maçını kaybetmedi. (5 galibiyet - 2 beraberlik)
- Premier Lig şampiyonu Liverpool, bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 13 maçta sadece 1 kez puan kaybetmişti. Son 4 deplasmanda ise yalnızca 1 kez kazanabildi.
- İki takım arasındaki son 5 maçta "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 28 gol)
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