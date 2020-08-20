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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

924 milyon euroluk final! UEFA Avrupa Ligi...

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924 milyon euroluk final! UEFA Avrupa Ligi...
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UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Inter takımlarının toplam futbolcu değeri 924 milyon euro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Inter'in tahmini piyasa değeri 586 milyon, Sevilla'nın ise 338 milyon euro oldu.

Danimarkalı Christian Eriksen ve Belçikalı Romelu Lukaku 68'er milyon euro ile Inter'in, Arjantinli Lucas Ocampos ve Brezilyalı Diego Carlos 50'şer milyon euro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

 

924 milyon euroluk final UEFA Avrupa Ligi...

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