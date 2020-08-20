924 milyon euroluk final! UEFA Avrupa Ligi...

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Inter'in tahmini piyasa değeri 586 milyon, Sevilla'nın ise 338 milyon euro oldu.

Danimarkalı Christian Eriksen ve Belçikalı Romelu Lukaku 68'er milyon euro ile Inter'in, Arjantinli Lucas Ocampos ve Brezilyalı Diego Carlos 50'şer milyon euro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

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