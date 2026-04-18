90+'lar Fenerbahçe'ye 3. kez kabus oldu!

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Rizespor karşısında sezonun en ağır puan kayıplarından birini yaşadı. Sarı lacivertliler geri düştüğü maçta önce Talisca’nın penaltısı ile skore dengeledi sonra Kerem Aktürkğlu ile 86. dakikada skoru 2-1’e getirmeyi başardı. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken 90+8’de Ederson’un hatalı çıkışında Sagnan sarı lacivertlileri yıkan isim oldu. Bu golle birlikte Fenerbahçe bu sezon 3. kez taraftarı önünde son dakikada yediği gollerle galibiyeten oldu. Kanarya bu seride kritik 6 puan bıraktı.

TAM ‘MAÇ BiTTi’ DERKEN

· F.Bahçe-Alanya: 2-2 (17 Eylül 2025): Sarı lacivertliler karşılaşmayı 2-1 önde götürürken, Alanyaspor 90+3. dakikada Yusuf Özdemir ile bulduğu golle beraberliği yakaladı.

· F.Bahçe-Kasımpaşa: 1-1 (23 Şubat 2025): Lider G.Saray’ın haftada F.Bahçe liderliği ele geçirme şansı yakaladı. Sıkıntılı geçen maçta 90+5’te Asensio ile öne geçti ancak 90+10. dakikada Allevinah’ın gol planları bozdu.

RAKiPLER KIZARIYOR PUANLARI F.BAHÇE KAYBEDiYOR

Bu sezon rakibinin kırmızı kart gördüğü 4 Süper Lig maçında puan kaybeden Fenerbahçe (4B), bu şekilde daha fazla karşılaşmada puan bıraktığı son sezonu 2018-19’da yaşadı (4B 1M).

Süper Lig’de iç sahada 3 maç sonra puan kaybeden sarı lacivertliler bu sezon seyircisi önünde üst üste dört galibiyet aldığı bir seri yakalayamadı.