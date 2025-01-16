90+7'deki galibiyet golü sonrası Fatih Terim'e sulu şaka! Önce büyük şaşkınlık yaşadı sonra...

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al Shabab, Cidde kentindeki Al Shabab Stadyumu'nda Al Riyadh'ı konuk etti. Teknik direktör Fatih Terim, yeni takımı Al Shabab ile Suudi Arabistan Pro Lig'deki ilk galibiyetini uzatma dakikalarında bulduğu golle aldı.

GALİBİYET 90+7'DEKİ GOLLE GELDİ

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Al Riyadh, 56. dakikada Yahya Al Shehri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 72. dakikada Daniel Podence'yle karşılık veren Al Shabab'a, galibiyet golünü 90+7. dakikada Abderazak Hamdallah kaydetti.

4 MAÇ SONRA 3 PUAN TERİM'LE

Rakibini 2-1 yenen Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde ligdeki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Ligde 4 maç sonra galip gelen Al Shabab, puanını 26'ya yükseltti ve 6. sıradaki yerini korudu.

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HAMDALLAH'TAN FATİH TERİM'E SULU ŞAKA

Zafer sonrası Fatih Terim, saha kenarında büyük sevinç yaşadı. Terim, Abderrazak Hamdallah'ı yanına çağırırken sürpriz bir olayla karşı karşıya geldi. İşte o anlar;

Al Shabab'ta Hamdallah'tan Fatih Terim'e su şakasıpic.twitter.com/TaWxHNDlHu — Spor Arena (@sporarena) January 15, 2025

ÖNCE ŞAŞIRDI, SONRA GÜLDÜ

Al Shabab'a galibiyeti getiren Hamdallah, Fatih Terim'in yüzüne elindeki şişeden su atarak şaka yaptı. Tecrübeli teknik adam ise ilk başta şaşırsa da gülerek şakaya tepki verdi.

SOYUNMA ODASINDA TEBRİK

Yeni teknik direktörleri Fatih Terim ile birlikte 4 maç sonra kazanan Al Shabab'ta galibiyet sevinci maçın ardından da yaşandı. Kulübün sosyal medya hesabı mücadele sonrası sosyal medyadan soyunma odasından görüntüler paylaştı. Fatih Terim'in galibiyet için oyuncularını tek tek sarılıp tebrik ettiği görüldü.