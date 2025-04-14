90+5'te gelen gol sonrası Benfica yıkıldı! Portekiz basını: Orkun Kökçü ihanete uğradı

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Benfica, Portekiz Ligi'nin 29. hafta karşılaşmasında Arouca ile karşı karşıya geldi.

Benfica'da milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 1 gol 1 asist ile maça damga vurdu. Fakat 90+5'te yenilen golle liderliğin Sporting'e kaptırılması Benfica cephesinde büyük üzüntü yarattı.

Beraberliğe rağmen Orkun gösterdiği performans Portekiz basınında övgü aldı. İşte ülke manşetlerinde Orkun Kökçü;

RTP: 'ORKUN HARİKA ATTI AMA...'

"Orkun Kökçü'nün 60. dakikadaki harika golü ve Pavlidis'in 80. dakikada üç maçta beşinci golüyle Benfica'yı iki kez öne geçirdi ancak Arouca 72. dakikada penaltı noktasından Güven Yalçın ve 90+6. dakikada Wederson ile cevap verdi. Arouca'nın Estadio da Luz'u donduran golü, Di Maria, Kökçü ve Pavlidis gibi oyuncuların Bruno Lage tarafından değiştirildiği bir zamanda geldi."

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A BOLA: 'ORKUN İHANETE UĞRADI'

"Formunun zirvesinde, buna hiç şüphe yok. İlk yarı boyunca en net oyuncuydu ve Benfica'nın şans yaratmasına yardımcı olan birkaç oyunda alttan gol attı. İlk ya da ikinci dokunuşla kolaylıkla pas verebilmesi ve rakip savunmada dengesizlikler yaratması onu çok etkili bir orta saha oyuncusu yapıyor. Ayrıca orta mesafeden ilginç bir şut yeteneğine sahip olduğu da biliniyor. Örneğin Aursnes bunu iyi biliyor ve bu yüzden Carreras'ın şaşırtıcı oyunundan sonra topu tatlı bir dokunuşla ona sunarak alanın kenarından güzel bir gol atmasını sağladı. Kırmızıların ikinci golünde de rol oynadı, kısa ve hızlı bir kornerin ardından uzak direkte Pavlidis'i tek başına buldu ve Aktürkoğlu ile bir-iki yaptı. Galibiyeti hak etti ancak maçın sonunda kolektif dikkat dağınıklığı yüzünden ‘ihanete uğradı’."

A BOLA: 'KEREM ETKİSİZDİ'

"Kerem, her zamankinden daha az etkili, Kırmızılar'ın hücumunda her zaman en iyi kararları veremedi. Tarzı olduğu üzere çalışkandı, yine de yan ağlara giden bir serbest vuruşla tribünlerin 'GOL' diye bağırmasını sağladı."

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PUBLICO: 'ORKUN DURDURULAMAZ'

"Hücumda çözüm üretemeyen, Arouca'nın Benfica'yı giderek daha fazla rahatsız ettiği ve zamanın daraldığı Benfica karmaşıık bir maç geçiriyordu. Ta ki Carreras bireysel bir hareketle iki oyuncuyu geçip topu Aursners'a verene ve o da Türk oyuncunun durdurulamaz bir şekilde şut çekmesi için Orkun Kökçü'ye pas verene kadar.“Kartallar” için en zor kısım tamamlanmıştı, kısa bir süre sonra Aktürkoğlu ile farkı arttırabilirlerdi, ancak Arouca kalecisi kurtardı. Güven Yalçın, Trubin'e karşı hata yapmadı ve Benfica taraftarlarının yoğun protestoları arasında skoru eşitledi."

DIARIO DE NOTICIAS: 'ORKUN ATTI, GÜVEN KARŞILIK VERDİ'

"Benfica beraberliğe Pavlidis'in golüyle karşılık verdi; Kökçü'nün mükemmel ortasından yararlanan Pavlidis uzak direkte topu kafayla Mantl'ın ağlarına gönderdi. Ancak 90+6. dakikada Dylan Nandín'in bir oyunu Weverson'un beraberliği yeniden sağlamasına olanak verdi."

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RECORD: 'TEKRAR TEKRAR İZLENECEK GOL'

"Bruno Lage'nin takımı ikinci yarıda tedirginlik belirtileri göstermeye başladı. Sonuç olarak Arouca dakikalar geçtikçe daha cüretkâr oldu ve örneğin António Silva, takım arkadaşlarından sakinleşmelerini istedi. Kökçü'nün tekrar gülümsediğini gören Benfica taraftarları için beklemeye değmiş gibiydi... Hem de tekrar tekrar izlenecek bir golle. Ancak kısa bir süre sonra Arouca takımı, video hakemi tarafından analiz edilen ve Otamendi'nin saha içinde faul yaptığına hükmedilen bir hareketle eşitliği sağladı. Yalçın penaltıyı gole çevirdi ve Luz'da bir gerginlik yaşandı. Ta ki harika bir dönem geçiren Pavlidis kırmızıları tekrar öne geçirene kadar. Schjelderup üçüncü golü de attı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Weverson'ın 90'+5'te attığı gol her şeye değerdi."

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ORKUN'DAN 11 GOL, 8 ASİST

Bu sezon Orkun Kökçü bu sezon 45 maçta yer oynadı. Orkun, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Portekiz Ligi'nde 28, Portekiz Kupası'nda iki ve Lig Kupası'nda üç olmak üzere toplam 45 maçta forma giydi. Oynadığı 3.504 dakikada 11 gol atan Türk yıldız, sekiz de asist yaptı. Orkun Kökçü, Benfica’yla toplamda 87 maça çıktı, 17 gol attı ve 18 asist yaptı.