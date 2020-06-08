90+2'de RB Leipzig'i yıkan iddaa kuponu! 6 bin 663 TL kazandı...

Bu bir ilandır

Bundesliga'da futbol keyfinin oldukça yukarı tırmandığı geçtiğimiz hafta da, her 10 kişiden 9'u "RB Leipzig maduru" olmuştur.

Ama öyle düşünmeyin, kimisi o son golle üzülebilir ve tuttuğu takım son anda puan kaybeder ama kimisi de o son golle misliyle oynadığı iddaa kuponuyla müthiş kazanç elde eder!

Misli.com üyesi Yakışıklı36 da 90+2'de gelen golle 6 bin 663 TL kazandı...

90+2'DE RB LEIPZIG'İ YIKAN İDDAA KUPONU! 6 BİN 663 TL KAZANDI...

Kupon RB Leipzig'i yıkmakla kalsa iyi, herkesin Frankfurt yüklendiği hafta sonunda Mainz'dan 1 değil 2 gol beklemek de işi daha da müthiş hala getirdi.

Düsseldorf ile Hoffenheim'ın kapışmasında da deplasman ekibi 2 gol atınca, 1000 misli oynayan "Yakışıklı36" tamı tamına 6 bin 663 TL kazandı - hafta sonunun en dikkat çeken kuponuna imza attı!

İşte o kupon...

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