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GeriFutbol 90+2'de RB Leipzig'i yıkan iddaa kuponu! 6 bin 663 TL kazandı...
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Futbol
Haber Giriş: 08.06.2020 - 12:03,Son Güncelleme:

90+2'de RB Leipzig'i yıkan iddaa kuponu! 6 bin 663 TL kazandı...

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90+2'de RB Leipzig'i yıkan iddaa kuponu! 6 bin 663 TL kazandı...
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Kimimiz o son golle üzülürüz, tuttuğumuz takım son anda puan kaybeder... Kimimiz ise o son golle misliyle oynadığı kuponuyla müthiş kazanç elde eder! 90+2'de RB Leipzig'i yıkan gol, Misli.com üyesi Yakışıklı36'ya tam 6 bin 663 TL kazandırdı...

Bu bir ilandır

Bundesliga'da futbol keyfinin oldukça yukarı tırmandığı geçtiğimiz hafta da, her 10 kişiden 9'u "RB Leipzig maduru" olmuştur.

Ama öyle düşünmeyin, kimisi o son golle üzülebilir ve tuttuğu takım son anda puan kaybeder ama kimisi de o son golle misliyle oynadığı iddaa kuponuyla müthiş kazanç elde eder!

Misli.com üyesi Yakışıklı36 da 90+2'de gelen golle 6 bin 663 TL kazandı...

90+2'DE RB LEIPZIG'İ YIKAN İDDAA KUPONU! 6 BİN 663 TL KAZANDI...

Kupon RB Leipzig'i yıkmakla kalsa iyi, herkesin Frankfurt yüklendiği hafta sonunda Mainz'dan 1 değil 2 gol beklemek de işi daha da müthiş hala getirdi.

Düsseldorf ile Hoffenheim'ın kapışmasında da deplasman ekibi 2 gol atınca, 1000 misli oynayan "Yakışıklı36" tamı tamına 6 bin 663 TL kazandı - hafta sonunun en dikkat çeken kuponuna imza attı!

İşte o kupon...

90+2de RB Leipzigi yıkan iddaa kuponu 6 bin 663 TL kazandı...

 

90+2de RB Leipzigi yıkan iddaa kuponu 6 bin 663 TL kazandı...

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

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