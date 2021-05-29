9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları sona erdi
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, final müsabakalarıyla tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde, final müsabakaları yapıldı.
Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular şöyle:
Klasik Yay Erkekler:
1- Sjef van den Berg (Hollanda)
2- Harun Kırmızıtaş (Türkiye)
3- Dan Olaru (Moldova)
Klasik Yay Kadınlar:
1- Alexandra Mirca (Moldova)
2- Ana Gabriela (Hollanda)
3- Elisabeth Straka (Avusturya)
Makaralı Yay Erkekler:
1- Mike Schloesser (Hollanda)
2- Nicolas Girard (Fransa)
3- Domagoj Buden (Hırvatistan)
Makaralı Yay Kadınlar:
1- Jody Vermeulen (Hollanda)
2- Lisell Jaatma (Estonya)
3- Amanda Milinaric (Hırvatistan)
Geleneksel Yay Erkek Menzil:
1- Peter Bogar (Slovakya)
2- Fatih Yıldız (Türkiye)
3- Mehmet Demir (Türkiye)
Geleneksel Yay Kadın Menzil:
1- Fatma Ayvacı (Türkiye)
2- Şebnem Saliha Çakıroğlu (Türkiye)
3- Nagihan Tunç (Türkiye)
Puta Koşusu Büyük Erkekler:
1- Oğuz Okçu (Türkiye)
2- Bayram Koçak (Türkiye)
3- Yutymak Muradil Uulu (Kırgızistan)
Puta Koşusu Büyük Kadınlar:
1- Sena Keçeci (Türkiye)
2- Nadezhda Kharitonova (Rusya)
3- Beyzanur Akhan (Türkiye)