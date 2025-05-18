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9 takımın kaderini çizecek maç: Alanyaspor-Beşiktaş!

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#Süper Lig#Beşiktaş#Alanyaspor
9 takımın kaderini çizecek maç: Alanyaspor-Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 07:00

Ligde kalma savaşı veren Alanyaspor ile üçüncülük yarışı yapan Beşiktaş, saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in üçüncü sırada bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Corendon Alanyaspor’a konuk olacak. GAİN Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Oxlade-Chamberlain, Zaynutdinov, Emirhan ve anneannesinin vefatından dolayı izinli olan Gedson Fernandes oynamayacak. Yine son 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan ev sahibinde ise eksik yok. 58 puanlı Beşiktaş ile 38 puanlı Alanyaspor’un mücadelesi, ligi üçüncü bitirmeyi amaçlayan Samsunspor ve Başakşehir’in yanı sıra, küme düşme tehlikesi yaşayan Bodrum FK, Sivasspor, Ç.Rizespor, Gaziantep FK ve Antalyaspor’u da yakından ilgilendiriyor.

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9 takımın kaderini çizecek maç: Alanyaspor-Beşiktaş

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#Süper Lig#Beşiktaş#Alanyaspor

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