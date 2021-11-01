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9 puanlık galibiyet

#Galatasaray#Gaziantep#Beşiktaş
9 puanlık galibiyet

Beşiktaş ve F.Bahçe’nin yenildiği haftada gelen bu zafer çok değerli.

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Banu YELKOVAN - Hem Beşiktaş’ın hem Fenerbahçe’nin kaybettiği haftada kazanmak, bu haftaya kadar olan tüm sonuçları olmasa da en azından derbiyi temize çekmek anlamına gelecekti Galatasaray için. Alınacak 3 puanla, klasmanda çıkılacak 2 sıranın çok ötesinde bir moral kazandıracak, derbide yenildiği rakibini yakalama, zirveyle olmasa da ikinciyle olan farkı üç puana düşürme, iki hafta içinde karşılaşacağı ezeli rakibinin üzerine çıkma fırsatı ve birkaç gün içinde Moskova’yı yine bu statta ağırlamaya hazırlanırken olabilecek en iyi senaryo anlamına gelecekti.

FATiH TERiM’iN MESAJI

Son iki maçından sadece bir puan çıkartabilmiş rakibi Gaziantep karşısına, ileri uçta bir rotasyonla ve güleryüzle çıktı Fatih Terim. Derbide Sergen Yalçın’la sergilediği sıcak görüntüleri Erol Bulut ve tüm yardımcılarına yayarken ligin gerginleştiği haftada farklı bir mesaj vermek istiyordu belki de.

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Gaziantep’in 5-3-2 dizilişinde iyiden iyiye duvara dönen kalabalık savunmasını ilk yarıda açmakta zorlandı Galatasaray. Bugüne kadarki en etkisiz ilk 45 dakikasını oynayan Morutan, ilk yarının uzatma anlarında öyle bir vurdu ki ağlarla buluşan top o ana kadar ne yaptıysa unutturdu tribünleri dolduran taraftarlara: 1-0.

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‘ARADIĞINIZ ORTA SAHA BEN OLABiLiRiM!’

İkinci yarıya Barış-Feghouli değişikliği ile girdi sarı kırmızılılar. Sezona ilk 11’in gediklisi olarak başlayan ancak 3 Ekim’deki Rize maçından bu yana sahada görmediğimiz Cezayirli futbolcu 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu’na öyle bir pas gönderdi ki, ‘aradığınız orta saha hâlâ ben olabilirim’ mesajı vermiş oldu: 2-0.

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Maç bu sonuçla bitti. Gaziantep, son dakikalarda birkaç pozisyon yakalasa da değerlendiremedi ve bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın 5’ini kaybederken, bu mağlubiyetlerin tamamında en az 2 gol yeme istatistiğini bozmamış oldu. Galatasaray, rakiplerinin kaybettiği bu haftadan, en azından psikolojik olarak 9 puan çıkarmış gibi oldu.

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#Galatasaray#Gaziantep#Beşiktaş

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