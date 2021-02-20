9 milyon Euroya transfer olan Enes Ünal kayıplarda!

Spor Arena Detay- İspanya La Liga'da geride kalan 24 haftada 24 puanla 14. sırada bulunan Getafe'de 16 maçta süre alan 23 yaşındaki Enes Ünal, takımına gol veya asist katkısı yapamadı.

16 maçın yalnızca dördünde ilk 11 başlayan Enes Ünal, geri kalan 12 maçta sonradan oyuna girdi.

Enes Ünal'ın bu sezon yalnızca Kral Kupası'nda 3. lig ekibi Anaitasuna ile oynanan maçta gol atma başarısı gösterdi.

Getafe taraftarları da sosyal medyada Enes Ünal için 'kayıplarda' şeklinde yorumlar yapıyor.

REAL VALLADOLID'DE 14 GOL 5 ASİSTLE OYNAMIŞTI

Villarreal'den kiralık olarak son iki sezonu Real Valladolid'de geçiren Enes Ünal, bu takımda çıktığı 71 maçta 14 gol atıp 5 asist yapmış ve 9 milyon Euro karşılığında Getafe'ye transfer olmayı başarmıştı.

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