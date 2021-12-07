"9 kişiyle tarihe geçen bir maçtı..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
35 kent alarmda Peş peşe uyarılar35 kent alarmda! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Ölümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladıÖlümsüz aşk sona eriyor... Dünyanın en sadık canlıları neden boşanmaya başladı?#İklim Krizi
İrfan Canın tarifsiz acısı Gözyaşlarıyla anlattı... Bebeğimiz için oyna...İrfan Can'ın tarifsiz acısı! Gözyaşlarıyla anlattı... "Bebeğimiz için oyna..."#İrfan Can Eğribayat
Bakan Soylu duyurdu Kritik isim ölü olarak ele geçirildiBakan Soylu duyurdu! Kritik isim ölü olarak ele geçirildi#Terörle Mücadele
Araç sahiplerini ilgilendiriyor Son kararı Erdoğan verecek... MTVde indirim beklentisiAraç sahiplerini ilgilendiriyor! Son kararı Erdoğan verecek... MTV'de indirim beklentisi#MTV
Asgari ücrette kritik gün Saat 14.00te başlayacakAsgari ücrette kritik gün! Saat 14.00'te başlayacak#Asgari Ücret
Esnafın kâbusu olmuştu Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılarEsnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar#Antalya
Vurun kardaşlar vurun Barolar Birliğinin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olurVurun kardaşlar vurun! Barolar Birliği'nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur#Barolar Birliği
Dünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovduDünya çapında tepki yağıyor: 900 çalışanını Zoom toplantısında kovdu!#Zoom
Japon devinin davasında sular durulmuyor Firari eski başkan bu kez yardımcısını savunduJapon devinin davasında sular durulmuyor! Firari eski başkan bu kez yardımcısını savundu#Nissan
Tek tuşla kurtuldu Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurduTek tuşla kurtuldu! Polis 3 dakikada eve geldi... Başına silah dayayınca keskin nişancı vurdu#KADES
Kırmızı halıda ünlüler geçidi Kırmızı halıda ünlüler geçidi#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
DSÖden şaşırtan açıklama... Ölü sayısı yanlış hesaplanmışDSÖ'den şaşırtan açıklama... Ölü sayısı yanlış hesaplanmış! #Sıtma
Dev şirkette neler oluyor Yatırımcılardan şok iddia Paralar ne olacakDev şirkette neler oluyor? Yatırımcılardan şok iddia! Paralar ne olacak?#Evergrande
Bakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsunBakan karantinada, Başbakan gece kulübünde... "Savaş çıkarsa Tanrı yardımcımız olsun"#Sanna Marin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

"9 kişiyle tarihe geçen bir maçtı..."

#Berna Gözbaşı#Kayserispor#Anadolu Kulüpleri
9 kişiyle tarihe geçen bir maçtı...

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Antalyaspor maçının ikinci yarısında 9 kişi kaldıktan sonra heyecandan maçı izleyemediğini söyledi.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Antalyaspor galibiyetinin keyfi yaşanıyor.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, son zamanların en önemli müsabakasına çıktıklarını ve sıkıntılı bir süreçten sonra galip geldiklerini söyledi.

Başkan Gözbaşı açıklamasında; "Antalyaspor maçı bizim çok önemliydi. Tüm teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyorum. Böylesi önemli bir maçta 9 kişi kalmamıza rağmen muhteşem mücadele veren oyuncularımızın her birini anlından öpüyorum. Bizim için ligdeki yerimiz açısından çok önemli bir maçtı. Bana göre 9 kişiyle tarihe geçen bir maçtı. İkinci yarı benim için çok zor geçti. 9 kişi kaldıktan sonra inanın maçı izleyemedim heyecandan. Eksik kalmamıza rağmen sahada oyunların yerini destek ile dolduran taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki haftalarda taraftarımızdan stadyumu daha fazla doldurmalarını bekliyorum. Biz taraftarımızla varız ve onlarla birlikte 3 puanı aldık" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berna Gözbaşı#Kayserispor#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil