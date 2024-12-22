9 gollü tarihi maçta Liverpool, Tottenham'ı dağıttı

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İngiltere Preimer Lig'in 17. haftasında lider Liverpool, konuk olduğu Tottenham'ı 6-3 mağlup ederek yoluna devam etti.

Tottenham Hotspur'un ev sahipliğinde oynanan maçta Liverpool'un galibiyet gollerini 23 ve 85. dakikalarda Luis Diaz, 36. dakikada Mac Allister, 45+1. dakikada Szoboszlai, 54 ve 61. dakikalarda Mohamed Salah kaydetti.

Tottenham'ın golleri ise 41. dakikada James Maddison, 72. dakikada Kulusevski ve 83. dakikada Solanke'den geldi.

TOTTENHAM'DA 27 YIL SONRA İLK

Tottenham, 1997 yılından bu yana ilk kez sahasında 6 gol birden gördü.

LIVERPOOL ZİRVEDE TEK BAŞINA

Bu sonuçla puanını 39 yapan Liverpool, 1 maç eksiğiyle en yakın rakibi Chelsea'nin 4 puan önünde lider durumda yer aldı. Tottenham ise 23 puanla 11. sırada kaldı.

Liverpool, Premier Lig'in bir sonraki haftasında Leicester City'yi konuk edecek. Tottenham ise Nottingham Forest deplasmanına gidecek.