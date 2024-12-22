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9 gollü tarihi maçta Liverpool, Tottenham'ı dağıttı

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#Futbol#Liverpool#Tottenham
9 gollü tarihi maçta Liverpool, Tottenhamı dağıttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 21:29

İngiltere Preimer Lig'in 17. haftasında tam 9 golün atıldığı çılgın maçta Liverpool, Tottenham'ı 6-3 mağlup etti ve zirvedeki yerini perçinledi.

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İngiltere Preimer Lig'in 17. haftasında lider Liverpool, konuk olduğu Tottenham'ı 6-3 mağlup ederek yoluna devam etti.

Tottenham Hotspur'un ev sahipliğinde oynanan maçta Liverpool'un galibiyet gollerini 23 ve 85. dakikalarda Luis Diaz, 36. dakikada Mac Allister, 45+1. dakikada Szoboszlai, 54 ve 61. dakikalarda Mohamed Salah kaydetti. 

Tottenham'ın golleri ise 41. dakikada James Maddison, 72. dakikada Kulusevski ve 83. dakikada Solanke'den geldi.

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TOTTENHAM'DA 27 YIL SONRA İLK

Tottenham, 1997 yılından bu yana ilk kez sahasında 6 gol birden gördü. 

LIVERPOOL ZİRVEDE TEK BAŞINA

Bu sonuçla puanını 39 yapan Liverpool, 1 maç eksiğiyle en yakın rakibi Chelsea'nin 4 puan önünde lider durumda yer aldı. Tottenham ise 23 puanla 11. sırada kaldı.

Liverpool, Premier Lig'in bir sonraki haftasında Leicester City'yi konuk edecek. Tottenham ise Nottingham Forest deplasmanına gidecek. 

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#Futbol#Liverpool#Tottenham

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