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9 gollü çılgın maçta Can Uzun siftah yaptı

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#Futbol#Can Uzun#Bundesliga
9 gollü çılgın maçta Can Uzun siftah yaptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 19:25

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında milli futbolcumuz Can Uzun'un gol attığı maçta Eintracht Frankfurt, Bochum'u 7-2 mağlup etti.

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Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Bochum'a gol yağdırdı.

Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadelede Eintracht Frankfurt, Bochum'u 7-2 mağlup etti.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 69. dakikalarda Hugo Ekitike, 18. dakikada Ömer Marmuş, 20. dakikada Ansgar Knauff, 32. dakikada Nathaniel Brown, 61. dakikada Mahmoud Dahoud ve 66. dakikada milli futbolcumuz Can Uzun kaydetti.

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Bochum'un gollerini ise 35. dakikada Dani de Wit ve 51. dakikada Philipp Hofmann attı.

Milli futbolcumuz Can Uzun, Bochum'a attığı golle Bundesliga'daki ilk golünü kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 17'ye çıkaran Eintracht Frankfurt, üçüncü sırada yer aldı. 1 puanı bulunan Bochum ise ligin son sırasında kaldı.

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 10. haftasında Stuttgart'a konuk olacak. Bochum ise Bayer Leverkusen'i konuk edecek.

 

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#Futbol#Can Uzun#Bundesliga

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