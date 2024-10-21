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9 gol ve 1 kırmızılık düelloda Jorge Jesus'un serisi sürdü! Neymar sahalara döndü

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#Futbol#Al Hilal#Al Ain
9 gol ve 1 kırmızılık düelloda Jorge Jesusun serisi sürdü Neymar sahalara döndü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 21:35

Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Al Ain'i 5-4 mağlup etti.

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Asya Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Neymar'ın sahalara döndüğü maçta Al Hilal, deplasmanda Al Ain'i 5-4 mağlup etti.

Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan maçta Al Hilal'in galibiyet gollerini  26. dakikada Renan Lodi, 45+2. dakikada Milinkovic-Savic, 45+5, 65 ve 75. dakikalarda ise Al Dawsari kaydetti. Al Ain'in golleri ise 39, 67 ve 90+6. dakikalarda Rahimi ve 63. dakikada ise Sanabria'dan geldi.

Konuk ekipte Al Hilal'de Al Buhayli, 82. dakikada direkt kırmızı kartla ihraç edildi.

NEYMAR SAHALARA DÖNDÜ

Al Hilal'de 12 ay sonra sakatlığını atlatan Neymar, sahalara geri döndü.

JESUS'UN SERİSİ DEVAM ETTİ

Jesuslu Al Hilal, bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazandı. Suudi Arabistan Ligi'nde de 7'de 7 yapan Al Hilal, her iki kulvarda da liderliğini sürdürdü. Al Ain ise 1 puanla son basamakta yer aldı.

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#Futbol#Al Hilal#Al Ain

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