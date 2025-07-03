9 bin 950 imza tamam! Şimdi gözler Ali Koç'ta

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Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurula gidilmesi amacıyla toplanan imzalar, dün kulüp yüksek divan kuruluna teslim edildi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, imza kampanyasına katılan Emrah Tünay, Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, Muharrem Kaya ve Hasan Özdemir’den noter onaylı olduğu bildirilen imzaları teslim aldı. İmzalar, kontrol edildikten sonra kulüp genel sekreterliğine iletilecek.

İmzaları teslim etmeye 100 kişiyle gittiler

Yaklaşık 100 kişiyle geldikleri kulüp binası önünde açıklamalarda bulunan Emrah Tünay, 9 bin 700 imzanın teslim edildiğini söyledi.

Tünay, “Yaklaşık 2 ay önce Fenerbahçe’nin kötü yönetilişine tepki olarak taraftarımızdan ve kongre üyelerimizden olağanüstü genel kurul için imza toplamaya başladık. 9 bin 700 imza teslim edildi. Bundan sonraki süreçte beklentimiz seçimli olağanüstü genel kurul kararının alınmasıdır. Tüzüğe uygun imzayı teslim ettik” dedi.

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Tüzüğe göre aidatını yatıran üye sayısı önemli

Bu gelişmenin ardından gözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kuruluna çevrildi. Zira imza kampanyasına öncülük eden Emrah Tünay’ın da ifade ettiği şekilde, “Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 20. maddesinin (c) bendi uyarınca, aidatlarını süresinde ödemiş kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu ile kulüp yönetiminin, ‘bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma’ zorunluluğu bulunuyor.

Bakanlık, toplam üye sayısını dikkate alıyor

Halihazırda Fenerbahçe Kulübü’nde aidatlarını zamanında ödeyen 46 bin 939 üyenin 5’te 1’i olan 9 bin 387’den daha fazla (9 bin 700) imza toplanmış durumda. Ancak başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, konu ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan aldığı bir mütalaaya dayanarak, ‘aidatını ödeyen üye sayısını’ değil, ‘Fenerbahçe Kulübü’nün toplam üye sayısının’ (54 bin 977) yüzde 20’sini (10 bin 995) esas alacağını ifade etmişti. Bu durumda akıllara 4 kritik soru geldi:

iŞTE CEVAP BEKLEYEN 4 KRiTiK SORU:

1-) Yönetim, kulüp tüzüğüne mi yoksa Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınan mütalaaya göre mi hareket edecek?

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2-) Ali Koç, mayıs ayında TRT’ye yaptığı açıklamada, “İmza toplanıp kongre yapılırsa başkanlığa yeniden aday olmam” demişti. Şimdi ne yapacak?

3-) Aziz Yıldırım da, kaybettiği son seçimde Ali Koç’un aldığı 16 bin 464 oyun 1 fazlası yani 16 bin 465 imza toplandığı takdirde aday olacağı şartını öne sürmüştü. Bu rakama ulaşılamadı; Aday olacak mı olmayacak mı?

4-) Ali Koç ve yönetim kurulu ne karar verecek? Daha önce eylül ayı olarak açıklanan olağanüstü kongre tarihinde ısrar edecek mi yoksa öne mi alacak?

ŞEVKET YILMAZ: YÖNETIM, FENERBAHÇE TÜZÜĞÜNÜ YOK SAYIYOR

İmza kampanyasına öncülük eden isimler arasında yer alan Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz, imzaların teslimi öncesinde yaptığı açıklamada, “Üyelerimizce büyük bir hassasiyetle ve özveriyle yürütülen imza toplama süreci neticesinde, tüzükte açıkça tanımlanan yeter sayıya ulaşılmıştır” dedi. Kulüp yönetiminin, tüzüğün hükmünü yok saymakta olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

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BiRÇOK OLUMSUZ SONUÇLARA GEBE

"Üzülerek belirtmek isteriz ki, kulüp yönetimimiz, tüzüğümüzün açık hükmünü yok saymakta; hukuki geçerliliği ve bağlayıcılığı tartışmalı olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alındığı belirtilen bir mütalaaya dayanarak, toplam üye sayısının yüzde 20’sini esas alacaklarını ifade etmektedir. Bu yaklaşım, kulübümüzün kurumsal hafızasına ve geçmiş uygulamalarına tamamen aykırıdır. Ayrıca tüzüğümüz uygulanmadığı takdirde, birçok olumsuz sonuçlara gebedir.”