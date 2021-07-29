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GeriFutbol 83 yıllık tarihi 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yıkım işlemi başladı
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Futbol
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

83 yıllık tarihi 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yıkım işlemi başladı

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83 yıllık tarihi 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yıkım işlemi başladı

Adana'da, Adanasporlu ve Adana Demirsporlu taraftarların pek çok anı biriktirdiği 83 yıllık tarihi 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yıkım işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törenle 19 Şubat'ta açılışı yapılan Yeni Adana Stadı'yla birlikte 83 yıllık 5 Ocak Fatih Terim Stadı kullanımdan kalktı. Yerine Millet Bahçesi yapılması kararı alınan tarihi stadın yıkımı için de çalışmalar başladı. Önce çimleri sökülen stadın yıkımına, Adana Demirspor taraftarının takımını desteklediği kuzey kale arkası tribünü ile başlandı.

Taraftarın pek çok anı biriktirdiği stadın tahliye ve yıkım işlemleri ihalesini alan firmanın sahibi Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yıkım işleminin 45 günde tamamlanacağını ön gördüklerini söyledi. Stadın, hüzünlü bir şekilde Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi için yıkıma başladıklarını kaydeden Karslıoğlu, "Burada yıkıma, operatörümüzün ilk kepçeyi vurduğunda gözyaşlarıyla başladığını gördük. Adana için çok değerli bir mekan. Yıkım çalışmasında tek sevindirici olay Cumhurbaşkanımızın, millet bahçesi müjdesidir" diye konuştu.

Öte yandan stattaki yaklaşık 20 bin tribün koltuğu da taraftarlara hatıra kalması için sembolik fiyatla satışa çıkarılacak.

83 yıllık tarihi 5 Ocak Fatih Terim Stadında yıkım işlemi başladı

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