82 gün sonra at yarışları tekrar 'merhaba' diyor!

Adil Demirçubuk / Spor Arena Yarışseverlerin gözü bugün saat 13.30’dan itibaren İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda olacak. 20 Mart’tan bu yana koşamayan safkanlar, çim piste çıkacak. Heyecan akşam da Elazığ Hipodromu’nda sürecek. Yarışlar şimdilik seyircisiz.

Hasret bitiyor; Türkiye’de spor faaliyetleri bugün at yarışları ile yeniden start alıyor... Bugün gündüz İstanbul Veliefendi, akşam da Elazığ Hipodromu’nda yapılacak yarışlarla, spora uzun bir aranın ardından tekrar “Merhaba” diyeceğiz.

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart’ta ara verilen yarışlarda safkanlar, 82 gün aradan sonra ilk kez yarış için piste çıkacak. Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında bütün hipodromlarda olağanüstü tedbirler aldı.

Gazi Koşusu’nun provası koşulacak

KOViD-19 riskini minimum düzeye indiren önlemler kapsamında yarışlar seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Bu yıl ötelenen yarış programı nedeniyle Gazi Koşusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılacak. Dev yarışın ilk provası da bugün Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Ergin Talay ve Orhan Meker Serbest Handikapı Koşuları’nda 3 yaşlı safkan İngiliz safkanları ter dökecek. Gözler, Ergin Talay Koşusu’nda büyük favori gösterilen ve piste çıktığı 8 yarışın son 7’sini kazanan jokey Ahmet Çelik idaresindeki Call To Victory’nin üzerinde olacak.

SERDAL ADALI’DAN ZAM MÜJDESi

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, atçılıkta ileri gitmiş diğer ülkelerin aksine, yarışların ikramiyelerine ortalama yüzde 5 zam yaptıklarını açıkladı. Avrupa’daki yarış ikramiyelerinin düştüğüne dikkat çeken Adalı, “Biz, yüzde 10 olan at sahibi primini de sene sonuna kadar yüzde 15’e çıkardık. Ayrıca bundan sonra 12 at koşulu aranmaksızın tüm yarışlarda 5’inciye de ikramiye vereceğiz” diyerek at yarışıseverlere ve atçılara müjde verdi.

"GAZi, ÇOK GÜZEL BiR TARiHE DENK GELDi"

Hipodromlarda Kovid-19 ile mücadele kapsamında gereken tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, “Uzun süredir yarışların yapılamaması nedeniyle kalabalık programlarla karşılaşacağız” dedi. Özbelge, “Güzel ve çekişmeli yarışlar bizleri bekliyor. Gazi Koşusu güzel bir tarihe denk geldi. 30 Ağustos’ta çok anlamlı ve güzel bir günde derbimizi Veliefendi’de gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

TJK’DAN 7 ALTIN KURAL

Yarışların seyircisiz olarak koşulacağı hipodromlara girme izni bulunanların maske takması ve sosyal mesafeye uymaları zorunlu. Atı koşan veya koşmayan at sahibi, antrenör ve seyisler tribüne ve pist kenarına alınmayacak.

TjK, yeni tip koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında Türkiye’deki hipodromlarda 7 maddeden oluşan bir kurallar listesini yürürlüğe koydu.

SEYiRCi ALINMAYACAK

1: Yarışlar seyircisiz gerçekleştirilecek.

MASKE ZORUNLU

2: Hipodromlara giriş izni olan herkesin maske takması ve sosyal mesafeye uyması zorunlu.

JOKEY KARAR VERECEK

3: Jokeylerin koşu sırasında maske takmaları zorunlu değil.

PADOĞA YENi KURAL

4: Padok alanlarına atın jokeyi ve seyisleri dışında, at sahibi ve antrenör olmak üzere toplam iki kişi girebilecek.

TRiBÜNE GiRMEK YASAK

5: Atı koşan veya koşmayan at sahibi, antrenör ve seyisler tribünde ve pist kenarında yarış izleyemeyecek.

TV’DEN iZLEYECEKLER

6: Atı koşan at sahipleri ve antrenörler salonlarda; atı koşan seyisler ise tribün içindeki TV’lerden koşuları izleyecek.

SADECE JOKEYLER

7: Hipodromlardaki jokey odasına, sadece yarış günü at binecek jokeyler girebilecek.

PADOKTA DA SOSYAL MESAFE

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tarihte görülmemiş tedbirler alan TJK, tüm hipodromları defalarca dezenfekte ettirdi ve hijyenin sağlanması için katı kurallar koydu. Bu çerçevede padok alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması için sınırlar çizildi. At sahibi, antrenör ve jokey, belirlenen alan içinde olacak. Padoğa başka kimse alınmayacak.

Maske takılması konusunda hassas davranan TJK, bu yasağa uymayanlara kim olursa olsun 15 gün hipodroma alınmama cezası verecek ve bu konuda sıfır tolerans uygulanacak.

ÖNEMLi KOŞULAR VE TARiHLERi

TBMM Koşusu - 4 Temmuz

Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları - 12 Temmuz

Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu - 25 Temmuz

Kısrak Koşusu - 2 Ağustos

GAZi KOŞUSU - 30 AĞUSTOS

TJK Koşusu - 4 Ekim

Ankara Koşusu - 24 Ekim

Uluslararası Yarış Festivali - 24-25 Ekim

Çaldıran Koşusu - 8 Kasım

Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları - 14 Kasım