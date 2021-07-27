81 yıllık hayal Tokyo’da gerçek oldu; Nicole Frank

Spor servisi / Ertuğrul GÜNEŞ - Uruguay’ın yüzmede 17 yaşındaki yıldız adayı Nicole Frank, büyükannesinin 81 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdü. 1940 yılında Tokyo’da düzenlenmesi planlanan ancak savaş nedeniyle Helsinki’ye alınan olimpiyatlarda, Frank’in büyükannesi Angelika Radche, yüzmede 400 ve 800 metre serbestte kota almayı başardı ancak birkaç gün sonra 2. Dünya Savaşı patlak verdi ve Radche olimpiyatlarda yarışmadı. Ocak 2016’da 85 yaşında vefat eden Radche, torununu olimpiyatlarda göremezken, genç yüzücü “Büyükannem burada olduğumu bilseydi gülerdi, çok mutlu olurdu” dedi.

FACiAYA RAMAK KALDI! YARIŞ ALANINA TEKNE GiRDi

Tokyo Olimpiyatları’nda inanılmaz bir olay yaşandı. Erkekler triatlon yarışı start aldıktan saniyeler sonra sporcuların karşısında bir tekne çıktı! 56 kişinin mücadele ettiği yarışta sporcuların neredeyse yarısı tekneyi fark etmeyip atlamaktan vazgeçti. Olimpiyatlar gibi dev bir organizasyonda yaşanan bu kaos büyük korkuya neden oldu. İptal edilen startın ardından alan güvenli hale getirildi ve 10 dakika sonra yeniden start verildi.

13 YAŞINDAKi ŞAMPiYONLAR

Kadınlar sokak kaykay finallerinde 13 yaşındaki Japon Momiji Nishiya altın madalya kazandı. Nishiya aynı zamanda, Marjorie Gestring’in 1936’da 13 yıl 268 günlük iken kırdığı rekorunun hemen ardından 13 yıl ve 330 gün ile olimpiyat tarihindeki en genç 2. altın madalya kazanan sporcu oldu. 13 yaşındaki Brezilyalı Rayssa Leal, gümüş alırken, 16 yaşındaki Japon Funa Nakayama kürsüyü tamamladı. Dereceye girenlerin yaş ortalamasının 14 olması dikkat çekti.

COViD-19 ÖNLEMi iÇiN MASKELERi MAÇTA DA ÇIKARMADILAR

Covid-19’un gölgesinde düzenlenen Tokyo 2020’de üst üste gelen pozitif vaka haberleri nedeniyle sporcular daha sıkı önlem almaya başladı. Brezilya Erkek Voleybol Takımı’ndan Mauricio Borges ve Lucas Saatkamp, maçlara da yüzlerinde maskeyle çıkıyor. İki sporcunun sarf ettiği yüksek efor nedeniyle, maskelerin de yüzlerinde olmasının herhangi bir nefes sorununa sebep olup olmadığı ise bilinmiyor.

DiKKAT! BASKETBOLA ROBOTLAR GELiYOR

Olimpiyatlara eklenen yeni sporlar, pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen bazı müsabakalar derken, Tokyo 2020 Olimpiyatları’ndaki bir görüntü, hem eğlendirdi hem de herkesi düşündürdü. Basketbol karşılaşmalarının devre arasında getirilen robot, en usta yıldızlara taş çıkartan bir performansa imza attı ve izleyenlere de ilginç anlar yaşattı. Topu kendisi alarak önce üçlük çizgisinin gerisinden basket atan robot, devamında yarı sahaya gelerek yine bir top aldı, bu zor atışı da isabetle tamamlamayı başardı. Bu durum, “Acaba gelecekte robotlara karşı mı oynanacak?” sorusunu akıllara getirdi.

DONCiC’TEN 48 SAYILIK DEV PERFORMANS

Erkek basketbolunda Slovenya, Luka Doncic’in tarihi performansıyla Arjantin’i 118-100 yendi. 48 sayı, 11 ribaund, 5 asistle oynayan ve double double yapan NBA yıldızı Doncic olimpiyat tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci isim olan Ed Palubinskas’ı yakaladı.

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