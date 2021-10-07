8 haftada Türk futbolu: Görmedim, duymadım, bilmiyorum

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Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle”,

· “Taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle”,

· “Hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda bulunmasından dolayı”,

· “Stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı”,

· “Müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle”,

· “Rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle”,

· “Güvenlik görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle”,

· “Akredite edilmeyen kişilerin stadyum kırmızı alanında bulunmasından dolayı”,

· “Takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle”,

KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAH

8 haftayı geride bıraktığımız liglerimizde Disiplin Kurulu’nun karar içerikleri bunlar! Sözüm ona futbol adı altında kuralsızlık, saldırganlık, çirkinlik... Her bir maddeden nasibini alan çok sayıda takım, futbolcu, idareci. Süper Lig’de kulüplerin demeç kavgaları, hakemlere baskı, TFF’ye, MHK’ye mesaj gönderme yarışı... ‘Kazanmak için her yol mübah’ mantalitesi. Başarısız hakem performansları sonrasında tehditler, ithamlar, iftiralar... Kronik hazin manzaramız... Özellikle 4 büyükler nezdinde alışılagelen ağır saldırılarda siftah şimdilik Trabzonspor kanadından. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor resmi internet sitesini özel ‘blogu’ gibi kullanarak 19 Eylül’den bu yana sesleniyor: “Hakemlerin, haysiyetsizce aleyhimize verdiği kararlar meşrulaştırılamaz. Son iki haftada gördük ki sözde yenilenen MHK yine eyyamcı, yine lobici, yine emir eri! Birilerinin ekmeğine yağ sürecek şekilde ligi dizayn ediyorlar.”

ŞAMPİYON OLUNCA ORTADAN KAYBOLANLARI UNUTMADIK

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Sağıroğlu, Alanyaspor maçı sonrasında 28 Eylül’deki olağan haftalık seslenişinde yine Trabzonspor resmi internet sitesinde bu kez şöyle diyor: “Haksız kırmızı kartla emeğimize, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken Türk futbolunun yüz karası Halis Özkahya sadece bir figürandan başkası değildir. Mücadelemiz ahlaksızlık çarkı döndürmeye çalışan odaklarla, aşağılık ve asalak bireylerledir! Kavgamız hırsızları barındıran, kollayan, güçlendiren ve kullanan bu zihniyetledir. Yüzsüzlerle ve hâlâ bu insanları hakem camiası içerisinde barındıran karanlık odaklarladır.”

HEP AYNI SENARYO

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İthamlar, hakaretler, senaryolar... Trabzonsporlular kızmasın, sezon başı en can alıcı siftahı yöneticileri yaptığından paylaşıyorum. Yoksa, her hafta hakemleri ısrarla eleştirip sadece şampiyon olunan hafta konuşmayan; VAR’da çizgileri terör örgütü mensupları çizdiriyor diyen; “Elimde skandal VAR kayıtları mevcut” diyerek gözdağı vermeye kalkıp şampiyon olunca ortadan kaybolanları unutmadık, merak etmeyin.

SAĞIROĞLU'NUN SÖZLERİ İÇİN PFDK NE YAPMIŞ?

Ergene Velimeşe Spor, Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor, Arnavutköy Belediyespor, Bursa Yıldırımspor, Bergama Belediyespor gibi alt liglerin yöneticileri talimatlara aykırılık, sportmenlik dışı hareket gibi standart nedenlerle PFDK’ya sevkedilmiş. Hatta dikkat çekici kısmı ‘tedbirli olarak’ sevkedilmiş olmaları. Yani, “PFDK’nın nihai kararına kadar görev alamaz” demek. Gerçi PFDK da cezaları tez elden belirlemiş. 19 Eylül’den bu yana 21-23- 24-28-30 Eylül tarihlerinde sık toplanmış. Para, hak mahrumiyeti gibi cezalar kesilmiş. Velhasıl hem tedbirli olarak olası cezayı çekmeye başlamışlardı, hem de birkaç günde karar çıkmış zaten.

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İLKİNE YOK AMA İKİNCİSİ BELLİ Kİ PFDK'YI GÜCENDİRMİŞ

Ömer Sağıroğlu’nun 10 gün arayla yaptığı inanılmaz açıklamalarından 19 Eylül’dekine yaptırım hiç yok. Ya yoğunluktan (!) gözden kaçmış ya da kayda değer bulmamışlar. Lakin 29 Eylül’deki açıklama futbol dünyasının bir kısmını da kapsayıp “Aşağılık ve asalaklar” diye devam ettiğinden, kurul pek gücenmiş olsa gerek. Sadece hakeme olsa yine bir şey demeyebilirlerdi (!) lakin herkese saldırıldığını düşünerek ‘hakaretleri’ gerekçe gösterip talimatın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevketmiş. Dikkat buyrun: ‘Tedbirsiz.’ Yani, karar açıklanana kadar maçlara girebilir. Halbuki alt liglerdekilerin kabahatleri, Sağıroğlu’nun yanında yunmuş yıkanmış.

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SAHİPSİZ HAKEMLER

Premier Lig, Bundesliga gibi liglerde kulüp, menajer, oyuncu otoriteden çekinir, zorunlu saygı kurallarla yaratılmıştır. Yaptırımlar sert ve gerçektir. Elbette eleştiriyorlar lakin seviyeli ve sınırında. Çünkü futbolu seviyorlar, kendilerini ve skor tabelasını değil! Bizde ise ihlali görmek istemeyen, önlemek için kılını kıpırdatmayan, caydırıcı olmayan yapı. TFF, MHK ve süs Hakem Derneği tarafından ağır itham ve abartılı hakaretlere dur diyemeyecek kadar sahipsiz bırakılan hakemler. Üç maymunu oynayan sistem

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