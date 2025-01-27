8 gollü maçta Barcelona, Valencia'nın üstüne kabus gibi çöktü!

Güncelleme Tarihi:
Barcelona ile Valencia, İspanya La Liga'nın 21. haftasında karşı karşıya geldi.
Lluís Companys Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barcelona'nın 7-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Frenkie de Jong, 8. dakikada Ferran Torres, 14. dakikada Raphinha, 24. ve 45+4. dakikalarda Fermin Lopez, 66. dakikada Robert Lewandowski ile 75. dakikada Cesar Tarrega kaydetti. Valencia'nın tek sayısı ise 59. dakikada Hugo Duro'dan geldi.
Bu skorun ardından 4 maçlık kazanamama serisi sona eren Barcelona, 42 puanla 3. sırada yer aldı. 2 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Valencia ise 16 puanla 19. basamakta yer aldı.
Barcelona, gelecek hafta Alaves deplasmanına çıkacak. Valencia ise Celta Vigo'yu konuk edecek.