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8 gollü maçta Barcelona, Valencia'nın üstüne kabus gibi çöktü!

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#BARCELONA#LA LIGA#İspanya
8 gollü maçta Barcelona, Valencianın üstüne kabus gibi çöktü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 00:57

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona, Valencia'yı ağırladı. 8 golün atıldığı maçta ev sahibi ekip farklı kazandı.

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Barcelona ile Valencia, İspanya La Liga'nın 21. haftasında karşı karşıya geldi.

Lluís Companys Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Barcelona'nın 7-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Frenkie de Jong, 8. dakikada Ferran Torres, 14. dakikada Raphinha, 24. ve 45+4. dakikalarda Fermin Lopez, 66. dakikada Robert Lewandowski ile 75. dakikada Cesar Tarrega kaydetti. Valencia'nın tek sayısı ise 59. dakikada Hugo Duro'dan geldi.

8 gollü maçta Barcelona, Valencianın üstüne kabus gibi çöktü

Bu skorun ardından 4 maçlık kazanamama serisi sona eren Barcelona, 42 puanla 3. sırada yer aldı. 2 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Valencia ise 16 puanla 19. basamakta yer aldı.

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Barcelona, gelecek hafta Alaves deplasmanına çıkacak. Valencia ise Celta Vigo'yu konuk edecek.

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#BARCELONA#LA LIGA#İspanya

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