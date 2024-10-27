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8 gollü çılgın derbide Kenan Yıldız damgası! Inter kaçtı, Juventus yakaladı

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#Futbol#Serie A#Inter
8 gollü çılgın derbide Kenan Yıldız damgası Inter kaçtı, Juventus yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 21:59

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Kenan Yıldız'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı düelloda Inter ile Juventus 4-4 berabere kaldı.

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İtalya Serie A'nın 9. haftasında gol düellosuna sahne olan maçta Inter ile Juventus 4-4 berabere kaldı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Inter'in gollerini 15 ve 37. dakikalarda penaltıdan Piotr Zieliński, 35. dakikada Henrih Mhitaryan ve 53. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Juventus'un gollerini ise 20. dakikada Dušan Vlahović, 26. dakikada Timothy Weah ve 71 ve 82. dakikalarda milli futbolcumuz Kenan Yıldız attı.

Derbide 2 golle yıldızlaşan Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna dahil oldu. Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Bu beraberlikle puanını 18 yapan Inter, ikinci sırada yer aldı. Juventus ise 17 puanla üçüncü basamakta yer aldı.

Inter, Serie A'nın 10. haftasında Empoli'ye konuk olacak. Juventus ise Parma'yı konuk edecek.

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#Futbol#Serie A#Inter

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