75 yaşında ağları sarstı

Ocak ayında Mısır 3. Lig kulüplerinden "6th October" ile sözleşme imzalayan 75 yaşındaki Ezzedine Bahader, takımıyla çıktığı ilk maçta golünü attı.



Mısırlı futbolcu bir maça daha çıktığı takdirde dünyanın en yaşlı futbolcusu ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek.



75 yaşındaki Bahader 4 çocuk ve 6 torun sahibi.





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