75 ülkeden 2 bin 200 sporcu yarıştı, Türkler zirveye çıktı

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119 km’lik en uzun parkuru, erkeklerde 12 saat 20 dakika 57 saniyelik derecesiyle Türk sporcu Oğuzhan Emre Singer kazanırken, kadınlarda Sırp İvana Kolaric (16.23.11) birincilik ipini göğüsledi.

Argeus Travel&Event tarafından bu yıl Kapadokya’da 8. kez düzenlenen organizasyonda 5 kıtadan, 75 ülkeden 2 bin 200’ü aşkın koşucu yarıştı.

38 km’lik kısa parkurda erkeklerde Mestan Turhan’ın 02.44.30, 63 km kadınlarda da Aysel Yalaç’ın 06.02.12 ile parkur rekoru kırarak birinci olduğu Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de adımlar, bu yıl da iyilik için atıldı.

‘Adım Adım’ ile birlikte gerçekleştirilen ‘Yardımseverlik Koşusu’ kapsamında toplam 126 bin 258 TL bağış toplandı. 31 Ekim’e kadar sürecek bağışlar, 10 sivil toplum kuruluşuna aktarılacak.