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72 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt yeni sezonu bekliyor

#Şerif Kunt#Amatör Futbol#Futbol
72 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt yeni sezonu bekliyor

Trabzon'da yaşayan 72 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt, salgın nedeniyle ara verdiği futbola yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

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Amatör Futbolcular Konfederasyonu'nda başkanlık görevini 35 yıldır sürdüren Şerif Kunt, 54 yıllık futbol hayatının son dönemini Anadolu'nun farklı illerinde geçirdi.

2017-2018 sezonunda Osmaniye Karaçayspor, 2018-2019 sezonunda Mardin Kızıltepe Gençlerbirliği'nde oynayan Kunt, 2019-2020 sezonunda da Erzurum amatör ekiplerinden Harp-iş Spor Kulübü ile yeşil sahalara çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle amatör liglerin durması Şerif Kunt'u da etkiledi. 72 yaşındaki futbolcu, futboldan ayrı kaldı. Bu süreçte maske, mesafe kurallarına sıkı sıkıya uyan Şerif Kunt, 3 doz aşısını da yaptırdı.

Evinden bisikletle Beşirli Mahallesi'ndeki sahaya gelen Kunt, bireysel olarak yeniden çalışmalarına başladı.

72 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt yeni sezonu bekliyor


- "Hangi il olursa olsun oynamak istiyorum"

Kunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun Trabzonspor'un antrenmanlarını yaptığı Ziya Bey Sahası'nda geçtiğini, burada Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, "Barbon Ziya" ve "Akrep Celal" gibi isimlerle tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Trabzonspor'un gol kralı Necmi Perekli ile Martıspor'a transferinin gündeme geldiğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade eden Kunt, "Sonra futbolun cilvesi Trabzonspor kuruldu. Martıspor da bu kuruluşta yer aldı. Transferim olsaydı biz de Trabzonspor'un oyuncusu olacaktık. Sonra 1967 yılında askerden döndüm ve Araklıspor'da oynadım, ardından da amatör olarak futbol oynamaya devam ettim." diye konuştu.

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Kunt, amatör olarak son yıllarda Osmaniye, Mardin ve Erzurum'da futbol oynadığını kaydederek, "Her Anadolu ilinde futbol oynamak, gençlere futbolu sevdirmek istiyorum. Allah nasip ederse teklif bekliyoruz. Muhakkak bir ilden arkadaşımız bize ulaşır. Hangi il olursa olsun oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

72 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt yeni sezonu bekliyor

Salgının amatör futbolu çok etkilediğini dile getiren Kunt, şöyle konuştu:

"Pandemide kurallara çok sıkı sıkıya uydum. Maske, mesafeye dikkat ettim. Kalabalık ortamlara girmedim ve hiç hasta olmadım. 3 doz aşı da vuruldum. Bireysel olarak da çalışmalarıma başladım ve amatör liglerin başlamasıyla kaldığım yerden futbola devam etmek istiyorum. Herkesten kurallara uyulmasını rica ediyorum."

Kunt, küçük yaşlardan itibaren sevgi duyduğu futboldan sağlığı el verdiği sürece kopamayacağını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

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"Hedefim dünyada en yaşlı amatör futbolcu unvanını Türkiye'ye getirmek. Sayın Cumhurbaşkanımız, amatör futbolculuktan geliyor, ondan destek bekliyorum. Çünkü amatör takımlarda konaklama ve ulaşım sıkıntılı oluyor. Gençlere bu işi sevdirmek istiyorum. Bunun için destek bekliyorum. Guinness Rekorlar Kitabı'na da müracaat edip, girebiliriz."

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#Şerif Kunt#Amatör Futbol#Futbol