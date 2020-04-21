7 takım, corona virüs (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Serie A'nın başlamasını reddetti

İtalya Futbol Federasyonu 2019-20 sezonunun geleceğiyle ilgili Salı günü toplantı gerçekleştirecek. Ancak toplantı öncesi İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan haber ajansı 'ta yer alan habere göre Serie A'da mücadele eden 7 kulüp, öngörülemeyen bir riskin varlığı nedeniyle ligin yeniden başlamasını istemiyor.

FİORENTİNA YALANLADI

Torino, Sampdoria, Bologna, Parma, SPAL, Brescia ve Udinese, Serie A'da sezonun tamamlanmasını istemezken haberde yer alan bir diğer kulüp Fiorentina bu iddiayı yalanladı.

İtalya'da bugüne kadar 181 bin 228 corona virüs vakası kaydedilirken 24 bin 114 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.





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