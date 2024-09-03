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7 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi

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#Süper Lig#Türkiye Futbol Federasyonu#PFDK
7 Süper Lig ekibi PFDKya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 22:01

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında olduğu 7 Süper Lig ekibini PFDK'ye sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında olduğu 7 Süper Lig ekibini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmalarla ilgili Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Adana Demirspor, Galatasaray, Eyüpspor, Trabzonspor disipline sevk edildi.

Galatasaray maçında kırmızı kart gören Adana Demirsporlu Tolga Kalender ise 'kural dışı hareketi' nedeniyle kurula gönderildi.

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#Süper Lig#Türkiye Futbol Federasyonu#PFDK

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