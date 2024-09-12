‘7 Okyanus’tan dördünü geçti: Guinness’e dev kulaç

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Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 5 Eylül Perşembe günü TSİ saat 08.00’ de (ABD saati ile 4 Eylül Çarşamba 22:00) başladığı Catalina Kanalı geçişi ile Yedi Okyanus (Oceans Seven) parkurlarından dördüncüsünü tamamlayan Türkoğlu, bu geçişiyle aynı zamanda “Triple Crown of Open Water Swimming” unvanını kazanan en genç Türk sporcu oldu. Manş Denizi, Kuzey Kanalı ve Cook Boğazı geçişlerini başarıyla tamamlayan sporcu, Catalina Kanalı ile birlikte ‘Oceans Seven’ın dördüncü parkurunu da geçti.

11 SAAT 36 DAKİKADA TAMAMLADI

33.5 km’lik parkuru 11 saat 36 dakikada tamamlayan 23 yaşındaki Aysu Türkoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada, “Oceans Seven parkurlarının dördüncüsü olan Catalina Kanalı bana birçok deneyim kazandırdı. Kanalın kolay gibi görünen ancak zor olabilecek noktaları olduğunu biliyordum ancak baştan itibaren bu kadar sert ve dalgalı bir havada yüzeceğimi düşünmemiştim” diye konuştu. Oceans Seven kapsamındaki yedi açık su geçişini beş yıl içinde tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefleyen Türkoğlu‘nun bundan sonraki hedefleri Cebelitarık Boğazı, Kaiwi Kanalı ve Tsugaru Boğazı parkurlarını tamamlamak.