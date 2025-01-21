7 maçta 135 milyon dolar kazanan Neymar, ayrılmak için de 65 milyon dolar istiyor!

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2023 yazında 90 milyon Euro bonservis karşılığında PSG'den transfer edilen ve Al-Hilal tarihinin en pahalı oyuncusu olan Neymar'ın Suudi Arabistan macerası hayal kırıklığıyla sona ermek üzere.

Globo Esporte'nin haberine göre; Al-Hilal ile Santos, Neymar'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Bunun anlamı Brezilyalı oyuncu 6 aylığına ülkesine dönecek.

7 MAÇ OYNADI 135 MİLYON DOLAR KAZANDI

Suudi Arabistan Ligi'ne transferi sansasyon yaratan Neymar, mavi-beyazlı kulübe geldikten sakatlıklardan yakasını kurtaramadı.

Al-Hilal'de geçirdiği 1.5 yılda sakatlık sebebiyle 64 maç kaçıran 33 yaşındaki yıldız futbolcu, yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

Neymar'ın Suudi ekibinde şu ana dek 135 milyon dolar kazandığı belirtiliyor, bir başka deyişle Neymar'ın forma giydiği 7 maç Al-Hilal'e 135 milyon dolara mâl olmuş durumda.

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TRANSFERİN ÖNÜNDE 'KÜÇÜK' BİR ENGEL VAR: 65 MİLYON DOLAR!

Ancak bu transferin önünde şimdilik küçük bir engel görünüyor; Neymar, Al-Hilal'den ayrılmak için kalan maaşını talep ediyor.

Suudi ekibinde yıllık 100 milyon dolar (+ bonuslar) kazanan Brezilyalı yıldız, 6 aylık maaşına tekabül eden 65 milyon doları almadan kulüpten ayrılmayacağını kulüp yetkililerine net bir dille ifade etti.

Kulüp yetkililerin ise bu meblağı ödemek istemediği ve Neymar'ın temsilcisiyle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

NEYMAR'IN KARİYERİ

Futbola Santos alt yapısında başlayan Neymar sonrasında Barcelona, PSG ve Al-Hilal formalarını giydi.

Neymar, Avrupa'ya transfer olmadan önce giydiği Santos formasıyla çıktığı 225 maçta ve 136 gol atıp 64 asist kaydetmişti.