7 maçlık iddaa kuponu yaptı, hepsine ÜST oynadı! 104 bin 984 TL kazandı...

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Misli’ye gelen kazanıyor, Misli kazandırmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, salı bültenindeki 7 maça canlı bültenden çeşitli Üst tahminlerinin yer aldığı bir kupon oluşturdu. Ayrıca Misli üyelerinin kupon paylaşımı ve yorumlar yaptığı aynı zamanda puanlar kazandığı Misli Arena’da kuponunu diğer üyelerle paylaştı.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz.

Misli, yeni üyelerine anında 50 TL kazanma şansı da sunuyor.

Kupona ilk yarının sonunda gelen golle tutundu

Misli üyesi, Bundesliga 2 Play Out’ta oynanan Wehen Wiesbaden – Jahn Regensburg karşılaşmasına İlk Yarı 0.5 Üst şeklinde bir tahminde bulundu. Maçın ilk yarısı pozisyon açısından son derece kısır geçti. Uzaktan zayıf şutlarla kaleyi yoklayan iki ekibin karşılaşmasında devreye 0-0’lık eşitlikle gidilmesi beklenirken 45+2’de sağ kanattan gelişen atakta Konrad Faber’in ortasında Dominik Kother’in kafa vuruşunda top filelerle buluştu ve Regensburg 1-0 öne geçerek devreyi önde kapattı. Misli üyesinin İlk Yarı 0.5 Üst tahmini ilk yarı sonunda gelen bu golle tutmuş oldu. Misli üyesi, böylece 2. 06’lık oranı bildi.



Hollanda’da gol yağmuru! 8 golle tamamlanan karşılaşmada 6.5 Üst’ü bildi



Misli üyesi, Eerste Divisie Yükselme Play-off finalinde oynanan NAC Breda – Excelsior maçı için canlı bahiste 6.5 Üst tahmininde bulundu. NAC Breda’nın 12’de 1-0 geçtiği karşılaşmada skor 1-1’ken Excelsior 25’te 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasını avantaja çeviren NAC Breda, 39 ve 42’de bulduğu gollerle skoru 3-1’e getirdi. 45’te penaltıdan bulduğu golle Excelsior, skoru 3-2’ye getirdi. 74, 78 ve 90’da 3 gol bulan NAC Breda, karşılaşmayı 6-2 kazandı. Böylece Misli üyesi 6.5 Üst tahminini tutturarak, 1.37’lik oranı bilmiş oldu.

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Misli üyesi, 5 farklı maçta daha çeşitli Üst tahminlerinde bulunarak toplamda 17.42’lik oran tutturarak 104 bin 984 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

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Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakalayabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye! Hemen üye ol!