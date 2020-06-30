7 maçlık iddaa kuponu oynadı, 90+6’da 12.369 TL kazandı!

Bu bir ilandır

Bir son dakika golüyle binlerce lira kazanan Misli.com üyelerinin hikayelerine alıştınız, biliyoruz ama hemen hemen her gün bu kervana bir yenisi eklenebiliyor.

Ujpest'in 90+4'teki golüyle 5.596 TL kazanan üyeyi hatırlarsınız, 5 maçlık iddaa kuponu yapmıştı...

7 MAÇLIK İDDAA KUPONU OYNADI, 90+6'DA 12.369 TL KAZANDI!

Yine bir son dakika golü, bu sefer İspanya La Liga'dan, yeni bir kazanma hikayesi daha...

Ligler koronavirüs arasından geri döndü, iddaa bülteni oldukça zenginleşti. Bunu fırsat bilen Misli.com üyeleri de kupon yelpazesini genişletip kazançlarına kazanç katmaya devam ediyor.

"Osasuna - Leganes" karşılaşması ise deyim yerindeyse dramatik bir sona sahne oldu!

Düşme hattında yer alan Leganes, Osasuna deplasmanında 1 puan aldığına sevinmek üzereyken 90+6'da tecrübeli forvet Enric'in golüne engel olamadı ve Pamplona'dan eli boş döndü.

7 maçtan oluşan iddaa kuponu Osasuna'nın son dakika golü sonrası bir Misli.com üyesine 12.369 TL kazandırdı...

İşte o kupon...

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