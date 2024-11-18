7 gollü maçta En-Nesyri attı, Sofyan Amrabat attırdı

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu 6. hafta maçında Fas ile Lesotho karşı karşıya geldi.

Honneur Stadyumu'nda oynana maçta rakibi Lesotho'ya gol yağdıran Fas, sahadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı ve 6'da 6 yaptı.

Ev sahibi Fas'ın galibiyet gollerini 5, 15 ve 42. dakikalarda Brahim Diaz, biri penaltıdan olmak üzere 37 ve 45. dakikalarda Soufiane Rahimi, 68. dakikada Youssef En-Nesyri ve 70. dakikada Ismael Saibari kaydetti.

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Sofyan Amrabat, 90 dakikada forma giydiği maçta atılan 7. golde harika bir asiste imza attı.

Sarı lacivertlilerin bir diğer yıldızı Youssef En-Nesyri ise sonradan oyuna dahil olduğu müsabakada takımının 5. golünü kaydetti.

Bu sonuçla gruptaki tüm maçlarını kazanan Fas, gruptan 18 puanlar lider olarak çıktı. Lesotho ise 4 puanla üçüncü sırada kalarak gruptan çıkma şansını yitirdi.