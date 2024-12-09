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7 gollü enfes maçta çılgın geri dönüş! Marcao...

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#Futbol#Laliga#Atletico Madrid
7 gollü enfes maçta çılgın geri dönüş Marcao...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 02:31

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid, 3-1 geriye düştüğü maçta Sevilla’yı 4-3 mağlup etti.

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İspanya La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid, Sevilla ile karşı karşıya geldi.

Estadio Metropolitano'da oynanan karşılaşmada 3-1 geriye düşen Atletico Madrid, harika bir geri dönüşe imza atarak Sevilla'yı 4-3 mağlup etti.

Atletico'nun galibiyet gollerini 10. dakikada Rodrigo De Paul, 79. dakikada Samuel Lino, 62 ve 90+4. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti.

Sevilla'nın golleri ise 12. dakikada Dodi Lukebakio, 32. dakikada Isaac ve 57. dakikada Juanlu'dan geldi.

İspanyol medyasının Galatasaray'ın takip olduğunu öne sürdüğü Brezilyalı savunmacı Marcao, 90+2. dakikada Isaac'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla 35 puana yükselen Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in ardından üçüncü sırada yer aldı. Sevilla ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

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Atletico Madrid bir sonraki haftada Getafe'yi konuk edecek. Sevilla ise Celta Vigo'yu ağırlayacak. 

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#Futbol#Laliga#Atletico Madrid

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