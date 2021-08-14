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Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 21:42 | Son Güncelleme:

7 gollü düellonun kazananı Manisa

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7 gollü düellonun kazananı Manisa

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında Manisa, İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig - İstanbulspor: 3 - Manisa: 4
Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Özcan Sultanoğlu
İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Mehmet Yeşil, Etoga, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Abdullah Dijlan Aydın), Cajic (Dk. 72 Rroca) , Abazaj (Dk. 85 Berkay Görmez), Ethemi (Dk. 60 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz
Manisa: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan, Sousa (Mustafa Durak), Kouter (DK. 70 Kubilay Aktaş), Anıl Koç (Dk. 71 Tormin), Sertaç Çam (Kemal Rüzgar), Orgill (Dk. 90 Mehmet Uysal)
Goller: Dk. 8, Dk. 67 ve Dk. 88 Orgill, Dk. 33 Sousa (Manisa), Dk. 41, Dk. 64 ve Dk. 90 5 (Penaltıdan) İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Oğuzdan Berber (İstanbulspor), Dk. 81 Nizamettin Çalışkan, 90 4 Salih Karaduman (Manisa)

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